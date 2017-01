Engagierte Kaninchenzüchter in Süderbrarup

1 von 1 Foto: Kuhl 1 von 1

Der Kaninchenzuchtverein „Edle Rasse“ Süderbrarup hat nur 24 erwachsene Mitglieder. Dennoch ist er in der Lage, die zweitgrößte regelmäßige Veranstaltung in Süderbrarup zu organisieren. Rund 3000 Besucher bevölkern regelmäßig zur Vereinsschau mit Herbstmarkt die Angelnhalle. Auch für überregionale Veranstaltungen ist der Verein gerüstet. Im letzten Jahr fand die Clubvergleichsschau der Hermelin- und Farbenzwerge mit 1048 Tieren aus der gesamten Republik in Süderbrarup statt. Trotz der ungünstigen Lage hoch im Norden und den daraus resultierenden langen Anfahrtwegen erhielten die Süderbraruper Kaninchenzüchter höchstes Lob der Teilnehmer. Die Schau wurde Maßstab für Folgeveranstaltungen.

Auch intern sind die Süderbraruper, die in der alphanumerischen Kennzeichnung der Kaninchenzüchter den Vereinsnamen U92 tragen, erfolgreich. Insgesamt 528 Tiere sind zur Zeit im Zuchtbuch eingetragen. Die Mitglieder gewinnen Preise auf der Landes- und Bundesebene. Und sieben Jugendliche sichern in der Jugendabteilung die Zukunft.

Motor des Vereins ist Dietmar Kruse, der den Verein seit 22 Jahren führt. Bei der Jahreshauptversammlung wurde er für zwei Jahre wiedergewählt. Ebenso in ihren Ämtern bestätigt wurden Schatzmeister Friedhelm Klippert, Tätowiermeister Sven Matthiesen und Gerätewart Rolf Heide.

Kruse stellte klar, dass ein derartiges Zucht- und Veranstaltungsprogramm nur funktioniert, wenn alle mit anpacken und sich gegenseitig unterstützen. Er dankte seinen Vereinsmitgliedern dafür. „Wir sind der jüngste, aber auch der aktivste Verein von Schleswig Holstein“, sagte er.

Auch 2017 wird es einen Kleintiermarkt (28. Mai) und eine Tischbewertung der Jungtiere (12. August) geben. Die Vereinsschau mit Herbstmarkt ist für den 8. Oktober vorgesehen. Unklar ist noch, ob das 85-jährige Vereinsjubiläum in diesem Jahr gefeiert wird.

von Gero Trittmaack

erstellt am 15.Jan.2017 | 16:26 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen