Schleswig : Endlich wieder eine echte Skaterhalle

Zwei Jahre hat es gedauert – jetzt endlich sieht die Skaterhalle an der Flensburger Straße in etwa so aus, wie es sich die 125 Vereinsmitglieder der „Skaterfreunde Schleswig“ immer vorgestellt haben. Nicht nur Skater, sondern auch Scooter- und BMX-Fahrer nutzen die ehemalige Lagerhalle unweit des Arbeitsamtes jetzt in den Wintermonaten besonders intensiv. Denn die Freiluft-Skater-Anlage auf den Königswiesen ist bei nassem Boden viel zu rutschig zum Befahren.

Die neue Halle wurde hergerichtet, nachdem im Herbst 2013 der Orkan „Christian“ das Dach der damaligen Skaterhalle auf der Freiheit auseinandernahm. Das einstige Bundeswehrgebäude wurde inzwischen abgerissen. Monatelang waren die Vereinsmitglieder auf der Suche nach einer neuen Bleibe, die groß genug und doch noch bezahlbar sein sollte. Mit Hilfe von etlichen Sponsoren wurden sie im Frühjahr 2014 schließlich fündig. Dann erstellte der Vereins-Vorstand einen Plan zum Ausbau. Ein neuer Boden wurde in der Halle, die früher von einem Druck- und Kopierservie genutzt wurde, verlegt und darauf die neuen Rampen errichtet. Teile der Rampen aus der alten Halle wurden übernommen. Freiwillige Helfer unterstützten den Verein beim Bau. „Aber es ging nur langsam voran, weil uns lange die finanziellen Mittel fehlten“, sagt Vereinsvorstand Lukas Brenzel (19). „Aber jetzt ist alles weitestgehend eingerichtet und befahrbar.“ Auf 350 Quadratmetern ist für Skater, Scooter und BMXer ein Parkour entstanden, für den manche Skater mehrere hundert Kilometer weit anreisen. Denn hier gibt es etwas ganz Besonderes, das größere Hallen im dänischen Pattburg, in Hamburg oder Aurich nicht bieten: Ein Foampit. Dabei handelt es sich um ein Schaumstoff-Becken, in das man über eine Rampe hineinspringen kann. Man nimmt kräftig Schwung auf, indem man die Startrampe herunter rast, durch die ganze Halle fegt und dann von einer Rampe in das Schaumstoffbecken hineinkatapultiert wird. Klingt gefährlich – ist es aber nicht, versichern die Skater. Denn der Schaumstoff mache es möglich, schwierigere Sprünge einzuüben, weil man weich landet und dadurch ein Verletzungsrisiko gering ist. „Es ist das einzige Foampit dieser Art in Schleswig-Holstein“, betont Vereinsmitglied Felix Jeß (17). „Wir sind zufrieden mit dem, was wir bis jetzt geschaffen haben, aber haben auch schon ein paar Vorstellungen, was wir noch ändern wollen“, sagt Lukas Brenzel.

Weiterhin sei der Verein auf Sach- und Geldspenden angewiesen, um weiter am Feinschliff arbeiten zu können. Erst vor kurzem habe man den Rampen einen neuen Anstrich verpasst. Ähnliches stehe noch an. „Wir sind allen Sponsoren und Helfern dankbar, die den Verein unterstützt haben – außerdem allen freiwilligen Schlüsselträgern, die die Halle öffnen und für Ordnung sorgen“, sagt Scooter-Fahrer Florian Förg (16).

Die Ursprünge der Skaterhalle reichen zurück bis zur Landesgartenschau von 2008. Damals war die kleine Freiluftanlage auf den Königswiesen abgebaut worden. Als Ersatz konnten die Skater 2007 ein leer stehendes Gebäude der Stadtgärtnerei nutzen, bis sich ein Jahr später die Möglichkeit ergab, in die frühere Turnhalle auf dem Kasernengelände auf der Freiheit zu ziehen. Eine Anschubfinanzierung kam von der Sparkassenstiftung der Nospa. Mit dem Geld kauften die Skater ihre erste Ausstattung aus der Insolvenzmasse eines Skater-Parks in Hemmoor bei Cuxhaven. Den Rest bastelten sie sich in Eigenarbeit zusammen.

von Piet Hesselmann

erstellt am 19.Jan.2017 | 12:46 Uhr

