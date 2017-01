Schleswig : Electro-Beats lassen die „Heimat“ beben

1 von 1 Foto: windmann 1 von 1

Es ist eine echte Premiere nicht nur für die „Heimat“, sondern für ganz Schleswig: Am Sonnabend, 28. Januar, findet in der Veranstaltungshalle auf der Freiheit erstmals eine Electro-Beat-Party mit vier DJs statt. Titel: „Fjordside“.

Initiatoren sind die Fahrdorferin Lena Burmester (19) und der Schleswiger Gunnar Fey (23). Beide sind DJs, mixen und produzieren ihre elektronische Tanzmusik selbst – und beide haben völlig unabhängig voneinander bei „Heimat“-Macher Mario Hoff angefragt, ob sie dort nicht einmal eine Electro-Beat-Party steigen lassen könnten. „Ich habe die Zwei dann zusammengebracht, wir haben ein Konzept erarbeitet – und jetzt machen wir das einfach mal“, sagt Hoff. Das Ganze sei zunächst zwar nur ein Testballon, „aber warum sollte so ein Event nur in Hamburg, Berlin und anderen Metropolen funktionieren?“

Auch in Schleswig und Umgebung gibt es genügend Fans der Musik. Davon sind Lena Burmester und der Gunnar Fey überzeugt. Beide legen bereits seit Jahren bei ähnlichen Events auf, Lena etwa auf der „Neon Color Party“ auf Korfu vor über 2000 Gästen. Jetzt wollen sie gemeinsam auch ihre Heimatstadt erobern. „Wir bekommen schon viel Zuspruch aus unserem Bekanntenkreis. Das wird schon funktionieren“, sagt Lena Burmester.

Das würde auch Mario Hoff freuen. Nicht allein mit Blick auf die Kasse, sondern eher darauf bezogen, dass dieses Event „etwas ganz Besonderes für Schleswig ist“. Zwar sei die Party nicht allein auf ein junges Publikum ausgerichtet. Aber natürlich würden in erster Linie Jugendliche und junge Erwachsene kommen. „Und für diese Altersgruppe wird in der Stadt viel zu wenig angeboten.“ Früher habe das FKKZ (Freies Kultur- und Kommunikationszentrum) diese Rolle übernommen. Seitdem dieses jedoch die Freiheit verlassen hat und in deutlich kleinere Räume in der ehemaligen Spritfabrik in St. Jürgen umgezogen ist, sei es sehr ruhig geworden in der jungen Szene. „Umso besser ist es, dass wir mit dieser Electro-Party nun mal etwas Neues anbieten.“

Um 22 Uhr startet die Party am 28. Januar. Karten (sie sind limitiert auf 150 Stück) gibt es für elf Euro über die Homepage der „Heimat“ oder die eigens eingerichtete Internetseite fjordside-sl.de. „Wir freuen uns schon seit Wochen wahnsinnig auf diesen Abend“, sagt Gunnar Fey, der unter dem Künstlernamen „GLF“ auftritt. Neben Lena Burmester („Labu“) werden auch die beiden Hamburger DJs „MOT“ und „Noize Corp“ für Stimmung sorgen.

Infos und Tickets gibt es hier.

von Sven Windmann

erstellt am 19.Jan.2017 | 07:44 Uhr