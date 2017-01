Silvester in Schleswig : „Eine so ruhige Nacht hatten wir lange nicht“

1 von 1 Foto: windmann 1 von 1

Ob es am schlechten Wetter lag? Oder an den fleißigen Schleswigern, die schon morgens zu Besen und Kehrblech gegriffen haben? Die Straßen der Stadt präsentierten sich gestern jedenfalls aufgeräumt wie selten an einem Neujahrstag. Nur an einzelnen Stellen, wie etwa vor der Domschule oder an der Schleipromenade, lagen Böller- und Raketenreste herum. Ansonsten erinnerte an diesem verregneten Tag kaum etwas an die vorangegangene Silvesternacht.

Auf diese blickte dann auch Schleswigs Wehrführer Sönke Schloßmacher „äußerst zufrieden“ zurück. „Eine so ruhige Silvesternacht hatten wir lange nicht mehr. Daran könnte man sich gewöhnen“, erklärte er auf SN-Nachfrage. So habe man nur zwei kleinere Einsätze bewältigen müssen. Gegen kurz nach 1 Uhr habe zunächst eine Papiertonne im Haydnweg gebrannt. Wenig später rückte die Feuerwehr erneut aus, weil am Gallberg ein Mülleimer brannte. „Beide Situationen hatten wir sehr schnell unter Kontrolle“, sagte Schloßmacher. Er denke, dass in erster Linie der Regen und der Wind dafür gesorgt hätten, dass die meisten Leute schnell wieder in die warme Stube wollten anstatt lange in der Kälte zu stehen.

Davon geht auch die Polizei aus. „Das Wetter hat uns in die Karten gespielt“, erklärte ein Sprecher gestern auf Nachfrage. Weder in Schleswig noch in den Umlandgemeinden hätte es einen ernsthaften Einsatz gegeben.

von Sven Windmann

erstellt am 02.Jan.2017 | 07:17 Uhr

