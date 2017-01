Schleswig : Ein neues Café am Stadthafen

1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Sie war über viele Jahre ein beliebter Treffpunkt am Schleswiger Stadthafen: die kleine rot-weiße Holzhütte mit dem einprägsamen Namen „Alte Liebe“. Wer in den vergangenen Tagen allerdings aufmerksam an der Schlei spazieren gegangen ist, wird gesehen haben, dass das kleine Café verschwunden ist – und zwar restlos. „Wir mussten es abreißen. Das Holz war total marode, da war nichts mehr zu retten“, erklärt Besitzer Heinz-Jürgen Kreiss auf Nachfrage. Sorgen machen müssten sich seine vielen Stammgäste allerdings nicht. Denn: „Wenn alles glatt läuft, werden wir schon im Frühsommer an gleicher Stelle ein neues Lokal eröffnen.“

Wir, das sind Heinz-Jürgen Kreiss und sein Sohn André. Die beiden Inhaber der Schleswiger Firma „Danmark Is“, die unter anderem mehrere Softeis-Wagen betreibt, haben die „Alte Liebe“ 2015 gekauft. Schon damals sei klar gewesen, dass das kleine Häuschen, das seinen Gästen ausschließlich Außenplätze anbieten konnte, nicht im besten Zustand war. „Dann haben wir uns für den Abriss und dafür, in den Standort zu investieren, entschlossen“, sagt André Kreiss.

Nun also entsteht am südöstlichen Zipfel des Wohnmobilstellplatzes auf einer Fläche von acht mal zehn Metern ein komplett neues Café – mit etwa 20 Innen- sowie bis zu 60 Außenplätzen. Dort wird es aber nicht nur klassisch Kaffee und Kuchen geben, sondern auch einiges mehr. „Wir wollen morgens schon Frühstück anbieten, mittags und abends kleine Snacks wie Antipasti oder Hotdogs, dazwischen gibt es Trümmertorte und andere Leckereien, und bis in den späten Abend bekommt man hier neben dem Feierabendbier auch ausgelesene Weine oder Cocktails“, zählt der Junior-Chef auf. Auch den Bootsverleih werde es weiter geben.

Neben den Schleswigern setzen die Betreiber natürlich auch auf die Wohnmobilisten, die direkt neben dem Café parken, und andere Touristen als Gäste. „Der Stadthafen hat sich in den letzten Jahren als beliebtes Ausflugsziel etabliert. Wir sind überzeugt davon, dass unser neues Angebot ein weiteres Plus für diesen Standort bedeutet“, sagt Heinz-Jürgen Kreiss.

Davon wiederum geht auch Wolfgang Schoofs aus. Der Geschäftsführer der Stadtwerke, die den Stadthafen betreiben und das Grundstück für das Café an die Familie Kreiss verpachtet haben, hat die Neubaupläne längst abgesegnet. „Alles, was den Stadthafen voranbringt, unterstützen wir gerne. Wenn das dann auf Eigeninitiative von Unternehmern passiert – umso besser“, sagt er.

Wenn die Witterung es zulässt, könnten die Arbeiten für den Neubau, der sich optisch durch viel Glas sowie eine Stahl-Holz-Konstruktion auszeichnen wird, zeitnah beginnen. Die Baugenehmigung liegt zumindest bereits vor. „Wir wollen natürlich so schnell wie möglich loslegen und fertig werden“, sagt Heinz-Jürgen Kreiss. Neben einer völlig neuen Optik müssten sich die Besucher dann aber auch an einen neuen Namen gewöhnen. Aus der „Alten Liebe“ wird dann schlicht und einfach das „Hafencafé“.

von Sven Windmann

erstellt am 11.Jan.2017 | 07:32 Uhr