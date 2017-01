Freitag der 13. : Dieses Paar traut sich, heute zu heiraten

1 von 1 Foto: Tina Ludwig 1 von 1

Schleswig | Wenn der 13. auf einen Freitag fällt, ist das für abergläubische Menschen ein Grund zur Sorge – sie glauben an Pech, das dann droht. Nie würden sie an diesem „Unglücksdatum“ einen wichtigen Termin wahrnehmen – geschweige denn heiraten. Inke Weilbye (37) und Lars Jensen (37) aus Bollingstedt lassen sich davon nicht abschrecken. Sie geben sich heute im Gotischen Saal des Schleswiger Rathauses das Jawort.

„Wir sind ganz lustig auf den Termin gekommen“, sagen die beiden und lachen. Lars Jensen hatte für das Wochenende ein Hotelzimmer in St. Peter-Ording gebucht. „Wir haben viel gearbeitet und wollten uns entspannen“, erinnert sich Inke Weilbye. Da die kirchliche Trauung für den 28. Juli angesetzt ist, hatte die zweifache Mutter die Idee, „vor dem Einchecken ins Hotel noch schnell zu heiraten“. „Auch ich fand die Idee genial“, erzählt Jensen. Gesagt, getan. Die Verlobten wandten sich zunächst an das Standesamt des Amts Arensharde, entschieden sich aber dann aus bürokratischen Gründen für eine Trauung in Schleswig – denn Weilbye wurde in der Schlei-Stadt geboren. Im Standesamt fragten sie nach einem freien Termin für heute. Die Antwort der Standesbeamtin: „Dafür kann ich garantieren.“ Denn kein einziges anderes Paar hatte es gewagt, ihre Hochzeit auf diesen Termin zu legen. Und das gilt nicht nur für die Stadt Schleswig – alle Standesbeamten im Kreisgebiet sind heute ohne Beschäftigung.

Für Inke Weilbye und Lars Jensen aber ist Freitag, der 13., kein Problem. Im Gegenteil. Da es für uns beide die zweite Ehe ist, ist es noch abgefahrener und interessanter“, sagt der Bräutigam lachend.

Aber nicht nur der Hochzeitstag fällt auf ein besonderes Datum. Das erste Date hatten die Podologin und der Erzieher am 1. April 2013, nachdem sie sich in Kappeln über die Arbeit kennen gelernt hatten. Der Heiratsantrag folgte im Dezember 2015 während eines USA-Urlaubs in einem Hubschrauber. „Als wir über den Grand Canyon flogen, hat er mir die Frage aller Fragen gestellt“, berichtet Inke Weilbye. „Er schuldet mir jetzt noch einen Flug, denn ich konnte vom Canyon ja nicht viel sehen. Ich hatte vor lauter Aufregung keine Augen mehr für die grandiose Natur“, erklärt sie mit einem Augenzwinkern.

Dass ihnen das ungewöhnliche Hochzeitsdatum Unglück bringen könnte, schließen die beiden aus. Sie seien zwar von Familie und Freunden ganz vorsichtig gefragt worden, ob denn sie wirklich am Freitag, den 13., heiraten wollen, doch Bedenken haben sie keine. „Das passt zu uns“, sind sie sich sicher.

„Das Datum besteht aus Primzahlen“

Obwohl die Standesämter im Kreis heute leer stehen, sind Weilbye und Jensen nicht die einzigen, die sich am „Unglückstag“ getraut haben. Mette (35) und Sven Duborg (41) aus Flensburg haben am 13. Mai 2011 im Flensburger Standesamt geheiratet. Warum es gerade dieser Tag sein sollte, dafür hat Mette Duborg eine „rationale“, aber doch auch ungewöhnliche Erklärung. „Das Datum besteht aus Primzahlen“, sagt die Mathematiklehrerin. Ihren Mann zu überzeugen, sei nicht schwer gewesen. Wichtig sei den beiden gewesen, dass sie im Mai heiraten. Dass Freitag, der 13., ihnen Pech gebracht hätte, können die Duborgs auch nach fast sechs Jahren Ehe nicht bestätigen. „2016 hatten wir an einem Freitag, den 13., unseren Hochzeitstag“, erinnert sich Mette Duborg. Sie sagt: „Das ist ein schönes Datum.“

Auch Angela (39) und Markus Behmer (40) aus Idstedt haben ihr Hochzeitsdatum, den 13. Mai 2011, bewusst gewählt. „Der Tag hat etwas Magisches“, sagt die zweifache Mutter Angela Behmer. Ihre Trauung fand im Standesamt Tolk statt.

Carola Hofbauer-Raup, Leiterin des Schleswiger Standesamts, wird Inke Weilbye und Lars Jensen heute trauen. „Am Freitag, den 13., haben wir immer mindestens eine Trauung“, sagt sie. Nur die Schnapszahl-Daten wie der „5.5.“ oder der „7.7.“ seien beliebter. Wer sich für einen Freitag, den 13., als Hochzeitstag entscheidet, der mache das bewusst, erzählt sie. Hofbauer-Raup erinnert sich an ein Paar, bei dem die Zahl „13“ eine wichtige Rolle spielte: „Die beiden waren altersmäßig 13 Jahre auseinander, wurden am 13. geboren und waren 13 Jahre zusammen“.

Es gibt 2017 nur noch einen anderen Freitag den 13.

In diesem Jahr gibt es nur noch im Oktober einen Freitag, den 13. Ein Paar hat dieses Datum bereits anvisiert. Inke Weilbye und Lars Jensen nutzen ihre Chance heute. Nach der Trauung lädt das frisch vermählte Brautpaar seine rund 40 Gäste ins Schleswiger „Traumcafé“ ein – direkt gegenüber vom Standesamt.

Danach geht es im Hochzeitskleid und Anzug nach St. Peter-Ording an die Nordsee. Und für den 28. Juli ist dann die kirchliche Trauung in der Nähe von Bredstedt (Kreis Nordfriesland) geplant.

von Tina Ludwig

erstellt am 13.Jan.2017 | 06:58 Uhr