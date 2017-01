Schleswig : „Dieser Standort hat eine Menge Potenzial“

1 von 1 Foto: windmann 1 von 1

Bitte nicht noch ein Leerstand am Rathausmarkt! Das war der erste Gedanke, der Karsten Naeve durch den Kopf ging, als er im vergangenen Herbst hörte, dass die dort ansässige kleine Filiale der Bäckerei Jaich zum Jahresende schließt. „Ich wohne seit 17 Jahren im selben Haus. Und nachdem vor ein paar Jahren schon der Frischemarkt Kröger schräg gegenüber dicht gemacht hatte, habe ich mir wirklich Sorgen um diese Ecke gemacht“, sagt er. Aber anstatt lange zu klagen, hat Naeve einfach aus der Not eine Tugend gemacht – und eröffnet in dem kleinen Geschäft am 12. Januar selbst ein Café.

„Irgendwann kam mir der Gedanke, ob ich das nicht selber irgendwie hinbekomme. Dann habe ich eine Pro-und-Kontra-Liste gemacht und bald gemerkt, dass die Pro-Seite immer länger wurde“, erzählt der 49-Jährige. Als ihm dann auch noch seine Familie, Freunde und der Vermieter gut zuredeten, stand für ihn fest: „Ich wag’ das jetzt!“

Gesagt, getan. Seitdem Jaich den Laden am Silvestertag zumachte, hat Naeve die Zügel in die Hand genommen. Mit Unterstützung von einigen guten Freunden, wie etwa Ingo Harder, ist er seitdem dabei, das rund 30 Quadratmeter große Geschäft nach seinen Vorstellungen umzugestalten. Eine Wand wurde bereits eingerissen und somit deutlich mehr Platz als bislang geschaffen. Denn der ist nötig: Schließlich will Naeve drei oder vier kleine Tische aufstellen, an denen seine Gäste künftig ihren Kaffee trinken und belegte Brötchen oder Kuchen essen können. „Klar. Ich werde weiterhin Brötchen und Co. anbieten, so wie Jaich das hier seit Ende der 80er-Jahre gemacht hat“, sagt Naeve. Gleichzeitig möchte er das Angebot aber auch deutlich erweitern. So gebe es künftig einige Dinge des täglichen Bedarfs, mittags kleine Snacks und vieles anderes, was man in einem Kiosk kaufen kann – außer alkoholische Getränke, wie Naeve betont.

Künftig ist das „Café Zeitlos“, wie es heißen wird, dann von Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 6 bis 12 Uhr geöffnet. „Ich plane, es erst einmal alleine zu betreiben. Im Notfall können mir aber mein Sohn und eine gute Freundin helfen“, erzählt der gebürtige Schleswiger, der „fest davon überzeugt“ ist, dass sich das Betreiben des Cafés lohnen wird. „Natürlich ist da auch ein Risiko dabei. Aber ich glaube fest daran, dass das hier funktioniert. Dieser Standort hat eine Menge Potenzial.“ Denn es gebe in der Altstadt nicht nur viele Anwohner, sondern es kämen in den Sommermonaten auch zahlreiche Touristen vorbei. Entsprechend positiv sei die Resonanz der Nachbarn, die in den vergangenen Tagen bereits neugierig ihre Nase in den Laden gesteckt haben und wissen wollten, was denn dort passiere.

Ein Vorteil sei, dass er als ehemaliger Mitarbeiter des Kioskes an der Fachklinik wisse, wie das Geschäft funktioniert. „Jetzt hatte ich einfach mal Lust, es selbst zu machen. Das hier ist mein Baby“, sagt Naeve. Entsprechend individuell will er das Café gestalten – in nostalgischem Stil mit vielen alten Fotos von Schleswig. Dazu hat er von der Arko-Filiale im Stadtweg, die jetzt geschlossen wurde, Teile des Inventars sowie den Kaffee-Automaten gekauft. „Ich denke, alles zusammen ergibt ein schönes Bild“, sagt Karsten Naeve. Eröffnung ist nächste Woche Donnerstag – um 6 Uhr.

von Sven Windmann

erstellt am 04.Jan.2017 | 12:11 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen