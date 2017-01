Schleswig : Die Stadtwerke bauen an

vergrößern 1 von 2 Foto: wim 1 von 2

Für mehr Aufgaben benötigt man mehr Personal. Und für mehr Personal braucht man mehr Platz. Kein Wunder also, dass die Schleswiger Stadtwerke noch in diesem Jahr ihre Büroflächen am Hauptsitz in der Werkstraße deutlich erweitern müssen. Schließlich ist das städtische Unternehmen jetzt in das Geschäft mit dem schnellen Internet eingestiegen – und will dies in den kommenden Jahren noch gehörig ausbauen.

Erst 2013 war die neue gläserne Zentrale, die oberhalb der Freiheit thront, eingeweiht worden. „Damals hatten wir das Thema Glasfaser allerdings noch gar nicht auf dem Zettel“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Schoofs. Durch die Erschließung des neuen Geschäftsfeldes werde man aber mindestens 20 neue Mitarbeiter einstellen, von den einige bereits da sind. Zudem habe man im Bereich Straßenunterhaltung Aufgaben der Stadt übernommen (wir berichteten). In diesem Zusammenhang haben drei ehemalige Mitarbeiter des Bauamtes jetzt ihren Arbeitsplatz an der Werkstraße.

Dort ist es nun entsprechend eng geworden. So sehr sogar, dass inzwischen mehrere Container auf dem Gelände aufgestellt wurden, die bereits einigen Mitarbeitern als Büros dienen. Anfang 2018 soll mit dieser Übergangslösung aber Schluss sein. Denn spätestens dann soll der neue Anbau, der auf einem Parkplatz östlich des Hauptgebäudes geplant ist, bezogen werden – wenn weiter alles nach Plan läuft.

„Davon gehen wir aber aus“, sagt Bernd Börensen, der das Neubau-Projekt organisiert. Der Bauantrag werde in diesen Tagen gestellt, bereits im Frühjahr könnten dann die Bagger anrollen. Dann soll ein zweigeschossiger Bau (Grundfläche 25 mal zwölf Meter) entstehen, der Platz für 18 Büros mit jeweils zwei Arbeitsplätzen bietet. „Wir bauen damit etwas auf Reserve“, sagt Börensen.

Tatsächlich könnten in den nächsten Jahren weitere Arbeitsplätze nötig sein. Denn nachdem die Stadtwerke kürzlich den Auftrag für die Versorgung des Amtes Schlei-Ostsee mit schnellem Internet erhalten haben, sollen weitere folgen. „Wir wollen in diesem Bereich nicht nur in der Stadt Schleswig, sondern auch in der Region weiter wachsen“, sagt Schoofs. Dafür wiederum sei Fachpersonal nötig, sowohl für den technischen Betrieb als auch für die kaufmännische Organisation.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke hat auch deshalb den Ausbauplänen bereits zugestimmt. 1,6 Millionen Euro stehen dafür im Wirtschaftsplan für das laufende Jahr bereit. Ziel sei es aber, so Schoofs, nicht das volle Budget abzugreifen. Entsprechend einfach und funktional solle der Neubau deshalb daherkommen. „Nach dem Motto: Quadratisch, praktisch, gut“, sagt er, fügt aber auch an, dass man die Optik des Hauptgebäudes – eine Pfeilerkonstruktion mit viel Glas – erneut aufgreifen möchte, um ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen.

Deshalb wurde Architekt Paul Sindram mit den Planungen für den Anbau beauftragt, der bereits das Hauptgebäude entworfen hatte. Er soll auch dafür sorgen, dass dann alle Bereiche – auf kurzen Wegen – miteinander verbunden sind. „Damit wir alle nah beieinander sind und die Zusammenarbeit weiter reibungslos klappt“, wie Börensen sagt.

von Sven Windmann

erstellt am 07.Jan.2017 | 07:31 Uhr