Schleswig : Die Feuerwehr macht sich seetüchtig

Ein Schwimmer draußen auf der Schlei kurz vor der Fahrrinne verliert die Kraft und droht zu ertrinken. Ein Segelboot treibt manövrierunfähig aufs Ufer zu. Eine Yacht im Hafen hat einen elektronischen Defekt und fängt zu brennen an. Fälle wie diese sind es, in denen die Schleswiger Feuerwehr im kommenden Sommer viel besser helfen kann als bisher. Denn ab sofort hat sie ein echtes Rettungsboot mit 70 PS.

Auf dem Neujahrsempfang der Wehr im Friedrichsberger Gerätehaus am Erdbeerenberg hat Bürgermeister Arthur Christiansen am Freitagabend die 52 000 Euro teure Neuanschaffung offiziell an Wehrführer Sönke Schloßmacher übergeben. Das Boot kann eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h erreichen. Es hat eine Bugklappe, um bei möglichen Rettungseinsätzen und Hilfeleistungen auf dem Wasser die Arbeiten zu erleichtern. Zur feuerwehrtechnischen Ausstattung gehört zudem eine hydraulische Lenkung, elektrische Lenzpumpen, Echolot, ein Magnetkompass, UKW-Seefunk und Digitalfunkgeräte und Suchscheinwerfer.

Diese umfangreiche feuerwehrtechnische Ausstattung ist auch der Grund dafür, dass das Boot keinen Liegeplatz in einem der Schleswiger Häfen haben wird, wo auch Unbefugte sich leicht Zutritt verschaffen könnten. Stattdessen liegt es auf einem Bootsanhänger in der Friedrichsberger Feuerwache. Von dort aus werden die Kameraden im Ernstfall zum Wiking-Yachhafen ausrücken. „Den Kran dort können wir rund um die Uhr benutzen“, erklärte Schloßmacher. Mehrere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr hatten eigens einen Bootsführerschein gemacht, um das neue Einsatzgerät steuern zu können. Andere Kameraden hatten bereits einen entsprechenden Führerschein. Die erste Probefahrt mit dem neuen Rettungsboot steht aber noch bevor.

Die Wehr war schon in der Vergangenheit für kleinere Einsätze auf dem Wasser ausgerüstet – mit einem Schlauchboot, das auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs transportiert wurde.

Neben der DLRG und der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) besitzt auch die Fahrdorfer Feuerwehr bereits seit Langem ein Boot, das insbesondere für die Ölabwehr ausgestattet ist.

Das jetzt auch Schleswig nachlegt, ist aus Schloßmachers Sicht dringend geboten, weil der Schiffsverkehr auf der inneren Schlei in den letzten Jahren zugenommen habe, nicht zuletzt dadurch, dass der Stadthafen kontinuierlich gewachsen ist. „Und andere Häfen – wie auf der Freiheit – werden früher oder später mit Sicherheit dazukommen“, meint er.

Die zweite Neuanschaffung, die die Feuerwehrleute während ihres Neujahrsempfangs in Augenschein nehmen durften, ist ein Pulverlöschanhänger für 18 500 Euro. Er funktioniert im Prinzip wie ein haushaltsüblicher Hand-Feuerlöscher, kann aber in kurzer Zeit sehr große Mengen Löschmittel ausstoßen.

Der Empfang war voraussichtlich der letzte im alten Friedrichsberger Gerätehaus. Für 2018 werden die Gäste turnusmäßig in die Altstädter Feuerwache an der Königstraße eingeladen, und im Januar 2019 soll das neue Friedrichsberger Feuerwehrhaus am Karpfenteich bereits fertiggestellt sein. Der Bürgermeister bestätigte den entsprechenden Zeitplan: Im „späten Frühling“ rollen die ersten Bagger an. Es sind 19 Monate Bauzeit vorgesehen. Läuft alles nach Plan, könnte die Feuerwehr ihr neues Gebäude also im Herbst 2018 beziehen.

von Ove Jensen

erstellt am 16.Jan.2017 | 07:40 Uhr

