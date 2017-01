Schleswig : Die bunte Welt der Lornsenschule

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Das Angebot war riesig: Über 60 Projekte gab es am Sonnabend in der Lornsenschule zu sehen. Am sogenannten Präsentationstag hatten mehrere Hundert Ehemalige, Eltern, Grundschüler und Interessierte also gut zu tun, um dieses üppige Angebot aus den Bereichen Kunst, Kultur, Mathematik, Technik und Sport auch nur ansatzweise ausschöpfen zu können. Aber die Besucher bekamen Hilfe. Gleich am Haupteingang empfingen Schüler der 10. Klasse die Gäste, verteilten Übersichtspläne und gaben Auskunft, wo welche Räume und Aktionen zu finden waren. „Beim letzten Präsentationstag hatten wir diesen Service noch nicht, aber wir haben damals gelernt, dass es doch recht unübersichtlich ist, wenn man nicht täglich in diesem Haus unterwegs ist“, sagte Schulleiterin Erdmut Fox. „Von einigen Eltern von Grundschülern wurde zudem angefragt, ob nicht auch eine Führung durch das LOZ angeboten werden könnte. Also haben wir auch diesen Wunsch erstmalig umgesetzt“, so Fox weiter.

Das LOZ (die ehemalige Pestalozzi-Schule) ist eine Besonderheit der Lornsenschule, die den Grundschülern den Wechsel auf die ungewohnt große weiterführenden Schule erleichtern soll. Das Haus, in dem ausschließlich die Klassen 5 und 6 unterrichtet werden, liegt wenige hundert Meter vom Hauptgebäude der Lornsenschule entfernt. Hier kann man sich leicht orientieren. Da aber bestimmte Unterrichtsfächer im Hauptgebäude stattfinden, lernen die Kleinen ganz allmählich, sich auch dort zurechtzufinden. „Das hat sich bewährt“, betonte Fox.

Wie unübersichtlich das Haupthaus ist, bekamen einige Besucher am Sonnabend trotz Hilfestellung und „Lotsen“ zu spüren. Johanna Berndt aus Schleswig versuchte es erst gar nicht auf eigene Faust, sondern ließ sich gleich am Eingang von Nike Funke den Weg zum Musikunterricht zeigen. „Ich suche meinen zwölfjähriger Sohn Leander. Sein Kurs zeigt selbst gedrehte Werbespots“, sagte Berndt, die sich sputen musste, um rechtzeitig zur Präsentation noch anzukommen. Isolde und Fridtjof Hansen aus Jübek nutzen die Gelegenheit, um ihrer große Tochter Isabell aus der 9. Klasse einmal im Schulalltag über die Schulter zu schauen. Nach ihrem Auftritt mit dem Chor half sie ihren Eltern, sich im großen Gebäude zurechtzufinden. „Bei jedem Elternabend habe ich Probleme, den Klassenraum zu finden“, sagte Fridtjof Hansen, der sich über das abwechslungsreiche Programm freute.

Brechend voll war es zum Beispiel beim Poetry-Slam, einer Art Dichterwettstreit, bei einige Schüler dem Publikum ihre selbstverfassten Texte präsentierten. Auch die Mitglieder des Bienen-Kurses bekamen reichlich Aufmerksamkeit – denn sie machten ordentlich Werbung. Ausgestattet mit Schutzanzug und großer Tafel, auf dem die Raumnummer vermerkt war, liefen einige von ihnen durch das Gebäude und empfahlen den Besuchern, sich einmal den leeren Bienenstock anzusehen, den sie mitgebracht hatten.

Keine Lust, in ihrem Kursraum auf Gäste zu warten, hatten Enrico Pretzka, Kai Lass und Pepe Leine aus der 11. Klasse. „Wir haben aus alten Atlanten Grußkarten hergestellt und wollen diese verkaufen, um von dem Erlös die Klassenkasse für unsere Abschlussfahrt an den Gardasee aufzubessern“, sagte Kai Lass. Mehr noch als das Produkt, sorgen die jungen charmanten Männer selbst für guten Umsatz. „Wir sprechen die Leute direkt an und betonen, dass Handgemachtes unterstützt und gefördert werden muss. Das hat schon viele überzeugt“, so Enrico Pretzka.

Anders als geplant, konnte die Lornsenschule indes noch nicht ihre neue Kletterwand präsentieren. „Eigentlich sollte sie schon stehen, aber nun wird es wohl erst im Februar soweit sein“, sagte Schulleiterin Fox. Die 7,5 Meter hohe und ebenso breite Wand soll nicht nur für Lornsenschüler zur Verfügung stehen, sondern auch für Gastgruppen.