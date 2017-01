Dannewerk : Der persönliche Weg zur Integration

1 von 1 Foto: org 1 von 1

Der vierjährige Moeen fegt wie ein kleiner Wirbelwind in die Stube, in der die Erwachsenen beim Tee sitzen. Bei allem Temperament vergisst er jedoch nicht, höflich zu grüßen. „Hallo Oma Gunkel, hallo Opa Gunkel“, ruft er und nimmt gern die angebotenen Kekse. Moeen wohnt seit zwei Jahren zusammen mit seinen Eltern Mohammad Eisa Mosafari (33) und Masume Khawari (29) im Haus von Joachim und Barbara Gunkel in Dannewerk.

Dass es zu dieser Wohngemeinschaft kam, war Zufall – ein wenig jedenfalls. Barbara Gunkel engagiert sich ebenso wie ihr Mann in der Betreuung von Flüchtlingen. In der Nachbarschaft traf sie beim Spaziergang zwei Frauen mit Kinderwagen. Man kam ins Gespräch. Dabei erfuhr die Dannewerkerin, dass die Frauen aus Afghanistan stammten und nach ihrer Flucht ohne ihre Männer angekommen waren. Sie wohnten zusammen mit ihren Kindern in einer Wohnung mit zwei einzelnen Zimmern, einer Küche und einem gemeinsamen Bad. „Und was soll werden, wenn die Männer nachkommen, die in Griechenland angehalten werden?“, lautete die naheliegende Frage.

Barbara und Joachim Gunkel schauten sich an – und beiden war sofort und ohne weitere Worte klar: Wir bieten unsere leer stehende Einliegerwohnung an. Als Eisa Mosafari sechs Wochen nach seiner Frau und seinem Sohn in Dannewerk eintraf, stand ziemlich bald eine Wohnungsbesichtigung bei den Gunkels an. Auf die Frage, ob die Wohnung für sie in Ordnung sei, antwortete der Afghane mit einer Gegenfrage: „Wie lange dürfen wir bleiben?“ Inzwischen sind zwei Jahre vergangen. Die beiden Familien haben sich schnell arrangiert und sind auch ein Stück weit zusammengewachsen. Und auch die Gegenfrage ist längst beantwortet: „Ihr dürft bleiben, bis euch die Wohnung zu klein wird“, haben die Gunkels entschieden. Und das kann dauern, denn Eisa Mosafari und seine Frau haben inzwischen sogar das Angebot von Bürgermeisterin Anke Gosch dankend abgelehnt, in eine größere Wohnung umzuziehen. „Die Wohnung ist vielleicht etwas klein, aber Oma und Opa Gunkel haben ein großes Herz“, antwortete Eisa Mosafari, „das reicht uns.“

Das Zusammenleben der so unterschiedlichen Familien gestaltet sich harmonisch, wie beide Seiten versichern. Eisa Mosafari ist in Afghanistan geboren und war noch ein Kleinkind, als seine Eltern mit ihm in den Iran flohen. Dort wuchs er auf und brachte sich und später auch seine Familie mit Hilfsarbeiten durch. Dann flüchtete die kleine Familie – auch um einer möglichen Abschiebung zurück nach Afghanistan zuvorzukommen. Dass sie letztlich in Dannewerk landeten, sehen Eisa Mosafari und Masume Khawari als großen Glücksfall an.

Fremdenfeindliche Angriffe, Ablehnung und Ressentiments kennt die afghanische Familie nur vom Hörensagen, seit sie in dem Dorf bei Schleswig angekommen ist. „In Dannewerk ist die Welt noch in Ordnung“, sagt Joachim Gunkel zur Begründung. Dazu tragen allerdings auch Eisa Mosafari und seine Familie bei. Sie passen sich der deutschen Kultur an – ohne ihre eigene Herkunft zu verleugnen und vor allem ihre Religion aufzugeben.

Moeen geht in den Kindergarten, spricht fast perfekt deutsch und liebt Kartoffeln und Nudeln heiß und innig, Mutter Masume Khawari lernt intensiv deutsch und strebt eine Ausbildung im Büro an, Vater Eisa Mosafari hat nach einem Praktikum eine Lehre im Bereich Elektro- und Maschinenbau begonnen. Doch damit nicht genug. Beim gemeinsamen Grillen von DRK und Ortskulturring hielt er einen Vortrag über Afghanistan – und besonders stolz ist er auf seine Mitgliedschaft bei der Feuerwehr. „Ich habe vier Lehrgänge gemacht und wir haben den dritten goldenen Stern bei der Prüfung Roter Hahn gewonnen“, sagt er.

Natürlich läuft nicht immer alles nach Plan. In der Einladung zum Feuerwehrball war von „Gala“ die Rede, doch mit diesem Wort konnte Eisa Mosafari nichts anfangen – und war bei der Feier der einzige in Zivil unter lauter Uniformierten. Weil er aber überpünktlich („Das ist wichtig in Deutschland“) erschienen war, hatte er genügend Zeit, um sich noch einmal umzuziehen. Das klappte auch, weil Joachim Gunkel half, die Krawatte zu binden.

Eine allgemeine Empfehlung, Flüchtlinge privat aufzunehmen, wollen Barbara und Joachim Gunkel trotz ihrer überaus positiven Erfahrungen nicht geben. „Dass wir eine kleine, separate Wohnung im Haus haben, war sehr hilfreich. So wohnt man zusammen, kann aber dennoch sein eigenes Leben führen. Vor allem aber müssen die Menschen zusammenpassen“, sagt Gunkel, „und das ist hier der Fall.“

Der Umgang miteinander ist freundschaftlich-familiär und von großem Respekt geprägt. Die Gunkels duzen ihre afghanischen Freunde und sprechen sie mit Vornamen an. Anders herum werden sie „Oma“ und „Opa“ genannt und gesiezt, obwohl ihnen das „Du“ angeboten wurde. „Wir möchten gern ,Sie’ sagen. So sprechen wir in unserem Heimatland auch unsere Großeltern an.“

Moeen interessiert das Gespräch überhaupt nicht. Er ist froh, als er hinter „Oma“ her in die Küche flitzen kann. Sie will ihm Kakao machen. Und den mag er wesentlich lieber als das Gerede der Erwachsenen.

von Gero Trittmaack

erstellt am 11.Jan.2017 | 15:03 Uhr