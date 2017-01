Schleswig : Defekte Heizung löst Großeinsatz aus

1 von 1 Foto: (Symbolfoto) dpa 1 von 1

Schleswig Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Dienstagnachmittag mit einem Großaufgebot ins Mühlental aus – denn es wurde mit dem Schlimmsten gerechnet: Aus einem Wohnheim am Neufelder Weg stieg dichter Rauch auf. In der Einsatzleitstelle stellte man sich auf möglicherweise zu 20 zu rettende Personen ein. Als die Feuerwehr eintraf, stellte sich jedoch schnell heraus, dass es sich bei dem Rauch lediglich um Wasserdampf handelte. Nach Angaben von Wehrführer Sönke Schloßmacher war es aus einem defekten Rohr des Heizungssystems ausgetreten. Nach einer guten halben Stunde konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Das betroffene Haus gehört zu den Gebäuden, die die Helion-Fachklinik vor sechs Jahren an die „Hesterberg&Stadtfeld gGmbH“ abgegeben hatte, die zur Stiftung Diakoniewerk Kropp gehört.

von oje

erstellt am 10.Jan.2017 | 19:48 Uhr

