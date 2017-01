Luftwaffengeschwader 51 : „Das sichert den Standort“

vergrößern 1 von 2 Foto: Staudt/grafikfoto.de 1 von 2

Jagel | Die ersten Soldaten trudeln langsam ein, und ab nächsten Monat landen dann auch die ersten der insgesamt 14 zusätzlichen Jets: Das Taktische Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ rüstet sich für die Ausbildung der Tornado-Piloten, die von Holloman (US-Bundesstaat New Mexico) nach Jagel verlegt wird. „Die Vorbereitungen laufen nach Plan“, sagt Kommodore Oberst Michael Krah. Anfang April werde die neue Einsatzstaffel mit am Ende 190 Dienstposten bei einem militärischen Appell offiziell in Dienst gestellt. Am 24. April sollen dann die ersten Lehrgangsteilnehmer – vier Piloten und vier Waffensystemoffiziere – in den Hörsaal einrücken.

„Das ist eine spannende Aufgabe“, findet Krah, der der neuen Herausforderung freudig entgegenblickt. Denn: „Die Ausbildung manifestiert die Standortsicherheit.“ Es werde im Geschwader ein „Center of Excellence“ der Luftwaffe mit künftig 39 Tornados geschaffen, zumal ab 2019 auch noch das bislang im bayerischen Fürstenfeldbruck stationierte Ausbildungszentrum für abbildende Aufklärung mit weiteren 150 Stellen hierhin kommen wird. Das Geschwader wird somit von heute knapp 1500 Dienstposten auf dann etwa 1840 anwachsen.

Ein Umstand, der auch die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden freut. „Ich gehe davon aus, dass wir davon profitieren werden“, sagt Kropps Bürgermeister Stefan Ploog. Es gebe bereits erste Anfragen aus Bayern nach Kindergartenplätzen in seinem aktuell knapp 6500 Einwohner zählenden Ort. Um neu ankommenden Soldaten und ihren Familien auch etwas anbieten zu können, hält die Gemeinde sogar einige Grundstücke im neuen Baugebiet zurück. „Bei uns sind wir doch irgendwie alle direkt oder indirekt mit der Bundeswehr verbunden“, sagt Ploog und betont das gute Verhältnis zu den „Immelmännern“.

Als „enormen Wirtschaftsfaktor“ bezeichnet auch Jagels Bürgermeister Jörg Meier die Bundeswehr. Zumal auch viele Handwerksbetriebe aus der Region Aufträge auf dem Fliegerhorst erhielten. „Deswegen bin ich froh, dass der Standort noch weiter gesichert wird.“ Mit Grundstücken kann sein Dorf den Soldaten aktuell nicht dienen. Im Ort würden aber einige Mietshäuser gebaut. Meier: „Den einen oder anderen können wir da unterbringen.“ Das Thema Fluglärm spiele in seiner Gemeinde übrigens kaum eine Rolle, glaubt der Bürgermeister. Die Belästigung sei heute bei weitem nicht mehr so hoch wie früher.

Damit stößt er bei seinem Selker Kollegen Klaus Dietrich auf Zustimmung. „Es wird in Zukunft sicher etwas lauter werden, aber das ist zu verkraften“, sagt dieser. Selbst aus dem Selker Ortsteil Wedelspang, der mitten in der Einflugschneise liegt, seien bislang keine Beschwerden an ihn herangetragen worden. Auch für Dietrich steht vor dem Hintergrund der schwierigen Wirtschaftsstruktur in der Region fest: „Wir müssen froh sein, dass wir diesen Bundeswehr-Standort bei uns haben.“

Zunehmen wird der Flugbetrieb nach Aussage von Kommodore Krah erst ab Mitte des Jahres, wenn die neuen Tornado-Piloten ihre ersten Flüge absolvieren. Künftig werde dann die Zahl der Flugstunden im Geschwader von zuletzt 2800 auf 3500 pro Jahr ansteigen. „Pro Tag werden es vier bis sechs Flüge mehr sein.“ Das entspreche in etwa dem Stand von 2012, bis zum Zeitpunkt also, als das Geschwader im darauffolgenden Jahr eine Staffel verlor. „Das ist aber immer noch deutlich weniger als 2005“, betont Krah. Damals war in Jagel noch das Marinefliegerschwader 1 stationiert, dessen Crews rund 20 000 Stunden pro Jahr in der Luft verbrachten.

Zunächst werden die angehenden Tornado-Piloten in Theorie sowie im Flugsimulator geschult. Dabei gelte es, in den vorhandenen Räumlichkeiten etwas enger zusammenzurücken, so Krah. Denn der Ausbau der Infrastruktur konnte noch nicht mit der Entwicklung Schritt halten, seit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im April des vergangenen Jahres verkündete, dass die Piloten-Ausbildung aus Kostengründen von der Holloman Air Force Base nach Jagel umzieht. Erst im kommenden Herbst, schätzt Krah, werde man für die Lehrgangsteilnehmer extra Container aufbauen, in denen sie dann unterrichtet werden. Aber auch das sei nur eine Interimslösung. Der Bau neuer Liegenschaften sei dann ohnehin ab dem Jahr 2020 geplant.

Oberst Krah, der das Geschwader seit gut zweieinhalb Jahren führt, hat mit seinen Soldaten aber auch sonst große Herausforderungen zu bewältigen. Zu Afghanistan und der Anti-IS-Mission im türkischen Incirlik ist inzwischen noch Mali hinzugekommen. Etwa 15 „Immelmänner“ sind derzeit in dem afrikanischen Krisenstaat stationiert. „Anfang Februar werden wir dort die volle Einsatzbereitschaft erreicht haben“, erklärt der Kommodore. Dann sei die Steuerung der beiden Aufklärungsdrohnen vom Typ „Heron 1“ auch über Satellit und nicht mehr nur über Richtfunk möglich, was die Einsatzmöglichkeiten der unbemannten Flieger deutlich erweitere. Die Auswertung der Aufklärungsbilder erfolgt übrigens auf dem heimischen Stützpunkt in Jagel – eine Premiere bei Auslandsmissionen. Damit soll die Belastung der in diversen Einsätzen geforderten Spezialisten reduziert werden. Krah: „Und das funktioniert auch.“

von Alf Clasen

erstellt am 23.Jan.2017 | 16:00 Uhr