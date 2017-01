Shazia Chaudhry aus Jagel : „Das Kopftuch ist meine freie Entscheidung“

1 von 1 1 von 1

Jede Religion sei wie ein Mosaik – „ein System aus vielen Steinen“, sagte Shazia Chaudhry. Jeder Stein stehe für ein Gebot und man verstehe die Religion erst, wenn man das Gesamtbild betrachte. Die Frage etwa, warum sie ein Kopftuch trage, ist für die Muslima „schwierig in zwei Sätzen zu beantworten“. Doch sie macht aus der Not eine Tugend und hält seit vier Jahren Vorträge über den Islam. In der Kropper Bücherei fand der Auftakt ihrer Vortragsreihe „Mein Weg als kopftuchtragende Muslima in Deutschland“ statt. Menschen müssten einander begegnen, „um Gemeinsamkeiten zu finden“, nannte sie die Motivation für ihre Arbeit und betonte, Akzeptanz sei das A und O.

Doch Akzeptanz sei schwierig, da Eigen- und Fremdwahrnehmung verschiedene Dinge seien. So wurde die Tochter von aus Indien stammenden Eltern, die in Schleswig geboren wurde und in Jagel aufwuchs, aufgrund ihrer Herkunft verspätet eingeschult und erhielt in der vierten Klasse eine Hauptschulempfehlung. „Die Lehrer haben mir nichts zugetraut“, erinnerte sie sich. Doch die heute 25-Jährige machte letztlich in Schleswig ihr Abitur.

Als sie in der siebten Klasse begann, ein Kopftuch zu tragen, habe eine Lehrerin sie gefragt: „Hast du Fieber oder warum trägst du das?“ Wäre es eine ernst gemeinte Frage gewesen, hätte Shazia Chaudhry eine Antwort gehabt: Aus Liebe zu Gott. Es sei ihre freie Entscheidung gewesen, so die Lehramtsstudentin. Zwang sei kulturell bedingt, habe nichts mit dem Islam zu tun. Das Tuch helfe dabei, dass ihre Fähigkeiten im Vordergrund stünden, nicht ihr Äußeres. „Ich bin dankbar, in einem Land mit Religionsfreiheit zu leben“, ergänzte sie.

Doch ihr Kopftuch polarisiert. So passiere es immer wieder, dass wildfremde Menschen meinten, sie davon befreien zu müssen. Und während eines Praktikums in einer Schule – Shazia Chaudhry macht ihren Master in Deutsch und Geografie – hätten die Lehrer mehr über sie geredet als mit ihr. Dabei ist sie überzeugt, dass Offenheit auf allen Seiten das Beste wäre. Daher bietet sie ein Schulprojekt an, um bei Schülern und Lehrern Berührungsängste mit dem Islam abzubauen.

Büchereileiterin Gabriele Christiansen, die den Vortrag mit Diakon Detlef Flüh vom Kirchenkreis Schleswig-Flensburg und der Gleichstellungsbeauftragten im Amt Kropp-Stapelholm Andrea Heinrich organisiert hatte, war mit der Resonanz von 21 Besuchern zufrieden. „Ich hatte mir aber mehr Zuspruch von unseren Flüchtlingen im Ort erhofft“, meinte sie.







von Maike Krabbenhöft

erstellt am 26.Jan.2017 | 15:02 Uhr