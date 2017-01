Schlei-Hochwasser : „Das haben wir schon schlimmer gehabt“

vergrößern 1 von 3 Foto: Helge Buttkereit 1 von 3





An der Ostseeküste spielten sich teilweise dramatische Szenen ab, in Schleswig hingegen lieferte das Hochwasser geradezu idyllische Bilder. Vor der Schleistraße war zwar die Uferpromenade (Foto unten rechts) überschwemmt, und der Anleger der „Wappen von Schleswig“ (oben) stand unter Wasser. Auch auf der Freiheit (unten Mitte) und in Fahrdorf (unten links) konnte man sich teilweise nasse Füße holen. Größere Schäden sind jedoch nicht entstanden. „Das haben wir in unserem Bereich schon schlimmer gehabt“, sagte Wehrführer Sönke Schloßmacher, der mit seinen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zu keinem einzigen Hochwasser-Einsatz ausrücken musste. Im Hotel „Strandhalle“, einem der stets am meisten vom Hochwasser gefährdeten Gebäude in der Stadt, liefen im Keller die Pumpen. Der Pegel der Schlei stieg aber nicht so stark an, dass die Gebäude am Stadthafen in Gefahr waren, überflutet zu werden. Nach den Wettervorhersagen hatte Jürgen Augustin, der technische Leiter der Stadtwerke, Schlimmeres befürchtet. Er war gestern mitten in der Nacht von zu Hause aufgebrochen, um am Hafen nach dem Rechten zu sehen.

In Missunde (Foto rechts) musste Fährmann Rüdiger Jöns seinen Betrieb gestern hingegen komplett einstellen. Erst heute morgen um 6 Uhr wird die Fähre wieder verkehren. „Es dauert in der Schlei etwas länger, bis das Hochwasser da ist, und umgekehrt fließt das Wasser auch später wieder ab“, sagte Jöns.

von Ove Jensen

erstellt am 06.Jan.2017 | 07:40 Uhr

