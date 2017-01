Schleswig : Biogasanlage läuft jetzt auf Hochtouren

vergrößern 1 von 2 Foto: windmann 1 von 2

Sie war jahrelang ein echtes Schleswiger Sorgenkind, die Biogasanlage im Gewerbegebiet St. Jürgen. Schon während der Bauarbeiten für das von Land und Bund geförderte Millionenprojekt im Jahr 2004 ging einiges schief. Nach der Insolvenz der Betreibergesellschaft und mehreren Besitzer-Wechseln nahm die Anlage schließlich erst 2007 den Betrieb auf. So richtig ins Rollen kommt sie aber eigentlich erst jetzt. „Wir haben hier in den vergangenen drei Jahren fast vier Millionen Euro investiert. Jetzt kann man sagen, dass das gesamte Objekt technisch und baulich so ausgestattet ist, wie es sein sollte. Wir gehen davon aus, dass wir 2017 ein positives Ergebnis erzielen werden“, sagt Wolfgang Schoofs.

„Wir“, damit ist neben den Schleswiger Stadtwerken, dessen Geschäftsführer Schoofs ist, auch die Loick-Unternehmensgruppe aus Dorsten in Nordrhein-Westfalen gemeint. Denn beide Partner halten inzwischen jeweils 50 Prozent an der Anlage. 2014 hatte man gemeinsam die Biogas Schleswig GmbH gegründet. Damals war die Loick-Gruppe daran zunächst mit 49,5 Prozent beteiligt, 26,6 Prozent hielten die Stadtwerke. Den Rest, 23,9 Prozent, übernahm Unternehmer Arne Hansen von der „Klappschau“-Einrichtung. Letztgenannter hat sich inzwischen wieder aus dem Konsortium verabschiedet, so dass die beiden verbliebenen Partner nun Fifty-Fifty machen.

Das wiederum gilt natürlich nicht nur für die Gewinne, die die Anlage in den kommenden Jahren einfahren soll, sondern auch für die getätigten Investitionen. „Die waren definitiv nötig“, sagt Jürgen Augustin, technischer Leiter bei den Stadtwerken. Unter anderem seien ein neues Blockheizkraftwerk, ein zusätzliches Substrat-Lager, eine Anlage zur Vorvergärung sowie ein Gärreste-Lager gebaut worden. Zudem habe man die Technik noch einmal modernisiert. „Diese Investitionen haben sich gelohnt“, sagt Augustin. Inzwischen laufe die Anlage, die über drei sogenannte Fermenter (Bioreaktoren) verfügt, im 24-Stunden-Betrieb sieben Tage die Woche das ganze Jahr hindurch.

Dabei produziert das kleine Kraftwerk übers Jahr gesehen rund zwölf Millionen Kilowattstunden Strom, mit dem etwa 4000 Haushalte versorgt werden können. „Aber anders als bei anderen Biogasanlagen nutzen wir hier auch die Abwärme zu fast 100 Prozent“, betont Schoofs. So komme man neben der Stromerzeugnis auf ebenfalls rund zwölf Millionen Kilowattstunden Wärme, die aufs Jahr gesehen umgerechnet in 600 Haushalten für gut temperierte Stuben sorgen.

In erster Linie profitieren aber große Betriebe in der Nähe von dem Wärmeangebot. Das gilt in erster Linie für den Neubau des Helios-Klinikums an der St. Jürgener Straße sowie weitere Gebäude des Klinikums am Stadtfeld. Seit vergangenem Jahr gehören zudem die Kreisfeuerwehrzentrale und die Verkehrsbetriebe Schleswig/Flensburg zu den Kunden. Beide Einrichtungen liegen nur einen Steinwurf entfernt von der Biogasanlage.

Durch den Bonus für Strom aus nachwachsenden Rohstoffen erwirtschaftet diese ihre Erlöse. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gewährt dabei eine Vergütung, die jeweils für 20 Jahre nach Betriebsstart der Anlage festgeschrieben ist. „Wir haben also noch gut zehn Jahre“, sagt Schoofs. Dass in jüngster Zeit die Preise für Substrate (Mais oder Getreide-Gras-Gemische) gesunken seien, käme den Stadtwerken natürlich zusätzlich zugute. Schließlich müssten diese – anders als Landwirte, die ihre eigene Biogasanlage betreiben – sämtliche Rohstoffe von Bauern aus der Region ankaufen. Bedenkt man, dass die St. Jürgener Anlage bis zu 90 Tonnen Substrate pro Tag verarbeitet (das sind rund 33 000 Tonnen im Jahr), machten sich auch schon leichte Preisunterschiede schnell bemerkbar, so Schoofs.

