Betriebssportler ermitteln Fußball-Meister

Zum 21. Mal messen sich Kicker-Teams von Unternehmen aus den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland beim Hallenfußballturnier der Nospa. Die Sparkasse lädt dazu an diesem Sonnabend in die Kreissporthalle am Eisteich ein. Acht Mannschaften von Betriebssportgemeinschaften aus Schleswig und Umgebung treten beim Nospa-Soccer-Cup an. Beginn ist um 12.30 Uhr, die Siegerehrung ist für 17.45 Uhr geplant. Der Eintritt ist frei. Folgende Teams haben sich bisher für das Traditionsturnier angemeldet: FC Brücke Schleswig, Schleswiger Stadtwerke, Helios-Klinikum Schleswig, Treene-Kickers, Husumer Volksbank, SG Jarplund und Hallo Pizza Schleswig. Auch die Gastgeberin Nord-Ostsee- Sparkasse tritt mit einem Team an.

von Ove Jensen

erstellt am 01.Feb.2017 | 15:35 Uhr

