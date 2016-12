Krippenkurrende in Schleswig : Besinnlicher Gesang

1 von 1 Foto: lausen 1 von 1

Besinnlichkeit und ein Moment der Stille und des Glaubens – das sollen die Gesänge der Krippenkurrende auslösen. In diesem Jahr zogen die Sänger der Schleswiger Krippenkurrende zum ersten mal einen Tag vor Heiligabend in die Dreifaltigkeitskirche im Friedrichsberg ein. Vorweg der Sternenträger, dahinter Maria und Josef, gefolgt von den Engeln aus dem Jugendchor, den Hirtenkindern, den Drei Heiligen Königen und anschließend dem Domkantor. Noch während des Singen stellte sich die Gruppe rund um das Heilige Paar auf – direkt vor dem Altar.

Gebannt lauschten die Zuschauer, jung und alt, dem A-cappella-Gesang der Chöre und verfolgten aufmerksam die Geschichte der Geburt des Christkindes, die dabei erzählt wurde.

Die Engel, Maria und Josef sowie der Sternenträger wurden jeweils von jungen Solisten gesungen. Besonders die Hirten lauschten gebannt dem Chor, sie sind die jüngsten Darsteller. In Felle gehüllt ziehen sie mit Laternen zu Maria und verneigen sich zum Bach-Satz von „Ich steh an deiner Krippen hier“ vor Jesus. Auch die Heiligen Drei Könige treffen dem Stern folgend im Stall ein.

Geleitet wurden die Sänger der Krippenkurrende, die in diesem Jahr zum 69. Mal statt gefunden hat, auch in diesem Jahr von der Leiterin der Kinder und Jugendchöre am Schleswiger Dom, Christina Selle.

Nach einer halben Stunde, zogen die Sänger langsamen Schrittes wieder hinaus. Anschließend ging es weiter im Bus zum nächsten Auftritt in der katholischen St.-Ansgar-Kirche, dann in die St.- Paulus-Kirche und zum Abschluss in den Dom. Nach jedem Konzert wurden Spenden für einen guten Zweck gesammelt.

von Jonna Marlin Lausen

erstellt am 23.Dez.2016 | 22:47 Uhr

