Schleswig : Bahnhofsmission leidet unter dem Baustopp

1 von 1 Foto: oje 1 von 1

Sie helfen gehbehinderten Menschen beim Ein- und Aussteigen. Sie haben ein Auge darauf, dass es nicht zu chaotisch zugeht, wenn ganze Schulklassen auf ihren Zug warten. Sie wissen Rat, wenn jemand ohne Geld und ohne Fahrkarte in Schleswig gestrandet ist. Die vier Männer und eine Frau von der Schleswiger Bahnhofsmission sind die guten Seelen auf dem Bahnsteig.

Im vergangenen Jahr zählten sie 6172 Kontakte mit Reisenden. Das ist deutlich weniger als noch 2015, als es noch 8358 Kontakte waren. „Die Bauarbeiten auf dem Bahnhof machen sich bemerkbar“, sagt Georg Niedziella. Der pensionierte Lehrer der Bruno-Lorenzen-Schule ist der ehrenamtliche Leiter der Bahnhofsmission. Dabei ist die Zahl der Fahrgäste nach seinen Beobachtungen nicht gesunken. Aber die Räume der Bahnhofsmission, die schon immer leicht zu übersehen waren, sind jetzt noch versteckter. Vom Bahnsteig 1 aus muss man zwischen Bauzäunen und Schutthügeln hindurchgehen, um in das Büro und den kleinen Aufenthaltsraum im Erdgeschoss des Bahnhofsgebäudes zu gelangen. Diese Unannehmlichkeiten nehmen die Mitarbeiter der Bahnhofsmission grundsätzlich gern in Kauf. Denn im Zuge der Bauarbeiten sollen auch sie neue Räume bekommen – direkt am Bahnsteig und somit viel dichter am Geschehen.

Aber dann kam der Baustopp. Wie berichtet, ruhen die Arbeiten am Bahnhof seit Dezember, weil sich der Eigentümer des Bahnhofsgebäudes mit den Behörden nicht über den Denkmalschutz und andere baurechtliche Fragen einig wird. „Eigentlich sollen wir Ende September aus unseren alten Räumen ausziehen“, sagt Niedziella.

Ob der Zeitplan zu halten ist, weiß er nicht. Unsicherheiten wie diese begleiten die Bahnhofsmission, seit die Bahn AG das Gebäude vor vier Jahren an einen Unternehmensberater aus Baden-Württemberg verkauft hat. Zwar ist vertraglich festgeschrieben, dass der Bahnhofsmission – eine kirchliche Einrichtung – weiterhin Räume zur Verfügung stehen sollen. Wie dieser Anspruch aber in der Praxis umgesetzt werden soll, das beschäftigt jetzt sogar die Führungsetagen der Bahn AG und von den kirchlichen Trägern Diakonie und Caritas. Denn die Bahn hat sich in den vergangenen Jahren zwar schon von vielen kleineren Bahnhöfen in ganz Deutschland getrennt, die Schleswiger Immobilie ist aber der erste verkaufte Bahnhof mit Bahnhofsmission. So ist nun unter anderem die Frage zu klären, wer die laufenden Kosten für das Büro trägt, Bahn oder Kirche. Niedziella sieht die Bahn in der Mitverantwortung. „Sie profitiert ja auch davon, dass wir hier sind und uns um die Reisenden kümmern.“

Die Heizung in der Schleswiger Bahnhofsmission ist schon seit dem Herbst abgeschaltet. Strom gibt es noch, und so sorgen drei Radiatoren und ein Heizstrahler für erträgliche Temperaturen.

Hoffnung macht Georg Niedziella, dass es wieder mehr ehrenamtliche Helfer gibt. Noch vor einem Jahr waren er, Volker Schlüter und Klaus-Dieter Nothdurft nur zu dritt. Mit Susanne Krumpholz und Jens-Peter Hellmann sind zwei weitere Kräfte hinzugestoßen. Die Bahnhofsmission ist montags bis donnerstags von 9 bis 14 Uhr und freitags von 9 bis 14.45 Uhr geöffnet. Durchschnittlich kommen pro Tag acht bis neun Besucher in den Aufenthaltsraum, wo sie zum Beispiel Zeitung lesen oder einen Kaffee trinken können.

von Ove Jensen

erstellt am 29.Jan.2017 | 07:49 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen