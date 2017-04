Schleswig : Bahnhofgebäude ab sofort komplett gesperrt

vergrößern 1 von 1 Foto: Sven Windmann 1 von 1

Das Schleswiger Bahnhofsgebäude ist am Donnerstagmittag komplett gesperrt worden. Das hat Bahn-Sprecher Egbert Meyer-Lovis am Donnerstagmittag mitgeteilt. Die Entscheidung hat das Eisenbahn-Bundesamt nach einer Begehung mit Vertretern des Schleswiger Bauamtes getroffen. Die Bahn musste ihr Reisecenter schließen. Dem Vernehmen nach sieht das Bundesamt den Dachstuhl in Gefahr. Damit eskaliert der Streit zwischen den Behörden und dem privaten Gebäude-Eigentümer, der das Gebäude zu einem "Event-Bahnhof" umbauen will, weiter. Das Bauamt der Stadt Schleswig hatte schon vor einiger Zeit einen Baustopp verfügt.

Die Bahnsteige bleiben aber zugänglich. Die Züge fahren noch.