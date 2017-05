Jagel : Autowerkstatt ausgebrannt - hoher Sachschaden

In einer 200 Quadratmeter großen Autowerkstatt in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) hat es in der Nacht zu Montag gebrannt. 90 Feuerwehrkräfte seien ausgerückt, um den Brand zu löschen, wie die Polizei am Montag mitteilte. „Der Einsatz hat sich hingezogen“, sagte der Wehrführer aus Jagel. Die Löscharbeiten hätten bis in die frühen Morgenstunden gedauert, da die Flammen immer wieder aufloderten.

Da die Halle einsturzgefährdet war, musste das Feuer von außen bekämpft werden. Damit die Feuerwehrleute die Flammen trotzdem erreichen konnten, musste ein Bagger einen Teil der Hallenwand einreißen. Die Kfz-Halle habe in vollem Ausmaß gebrannt und müsse nun möglicherweise abgerissen werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 150.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

Neben der Autowerkstatt steht nach Aussage der Polizei ein unbewohntes Anliegerhaus. Auch in der Werkstatt seien keine Menschen gewesen, so dass niemand verletzt wurde. Die Bundesstraße in Jagel musste für einige Stunden vollgesperrt werden. Die Ermittlungen laufen.

Blaulichtmonitor

von dpa

erstellt am 01.Mai.2017 | 11:43 Uhr