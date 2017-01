Schleswig : Aufräumen im Zeichen des Friedens

vergrößern 1 von 2 Foto: Weiss (2) 1 von 2

Großes Aufräumen nach Silvester: Während sich viele Schleswiger noch vom Jahreswechsel erholten, traf sich die islamische Gemeinde „Ahmadiyya Muslim Jamaat“ gestern Morgen bereits um 7 Uhr, um das neue Jahr sinnvoll zu beginnen: Seit 20 Jahren gehört der alljährliche Neujahrsputz für sie dazu wie das morgendliche Gebet. Mit ihrer Aktion „Waqar-e-amal“ wollen die Vereinsmitglieder ein positives Zeichen für Frieden und Respekt setzen – und den allgemein eher negativen Assoziationen mit dem Islam entgegenwirken, so beschreibt Jura-Student Hamed Chaudhry die Motivation.

Die jüngsten Anschläge der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) haben auch die Mitglieder der muslimischen Gemeinde in Schleswig erschüttert. „Wir wollen ein Zeichen für Frieden setzen und gegen Gewalt. Die Liebe zum Heimatland ist Teil unseres Glaubens. Und Deutschland ist unser Heimatland“, betonte Chaudhry in seinen Grußworten.

Vor der Arbeit warteten ein Gebet und ein gemeinsames Frühstück, zu dem die mehr als 40 Helfer eingeladen waren – darunter die Bundestagsabgeordnete Sabine Sütterlin-Waack, Schleswigs Bürgermeister Arthur Christiansen und Polizeioberkommissar Holger Funkenweh. Die Gäste lobten das Engagement der muslimischen Gemeinde in Schleswig. „Wir bringen unseren Respekt und Dank entgegen. Es ist mir ganz wichtig, dass wir uns weiter mit Respekt und Achtung begegnen und uns gegenseitig schätzen. Es ist das beste Zeugnis gegen Hass-Parolen“, sagte Arthur Christiansen. „Wir können alle zusammen daran arbeiten, dass die Religionen sich verstehen. Schaufel und Besen habe ich im Auto“, sagte Sütterlin-Waack, die tatkräftig mit anpackte.

Unterstützt wurde die Putzaktion von den Schleswiger Stadtwerken mit Umweltdienste-Leiter Matthias Frahm und seinem Mitarbeiter Horst Wilke, die jede Menge Schaufeln, Besen, Handschuhe, Warnwesten, Papierzangen und Mülltonnen dabei hatten.

In fünf Gruppen aufgeteilt ging es zu Fuß auf die Rundtour durch die Stadt – dabei den Blick auf den Boden gerichtet, um die Böller- und Raketenreste aufzusammeln. Der Weg führte vom Husumer Baum hinunter zur Schleistraße, vom Capitolplatz hinauf zum Stadtteil St. Jürgen und wieder zurück zur Bugenhagenschule. „Es liegt deutlich weniger Müll auf den Straßen und an den Häusern als in den vergangenen Jahren“, stellten Hamed Chaudry und seine Helfer fest.

Gegen Mittag waren die Tonnen trotzdem gut gefüllt. Dass die Gruppen in ihrer Putzaktion schnell vorankamen, lag nicht zuletzt an den winterlichen Temperaturen und an den geringen Müllmengen. Mit viel Freude gingen die Helfer ans Werk – und waren sich darin einig: Im nächsten Jahr wollen alle wieder dabei sein. Wer beim gemeinschaftlichen Neujahrsputz in seiner Stadt mitmachen möchte, sei herzlich willkommen, sagte Hamed Chaudhry.

Die traditionelle Neujahrsaktion von „Ahmadiyya Muslim Jamaat“ findet deutschlandweit in 180 Orten statt. Die Mitglieder von Ahmadiyya sind in vielen islamischen Ländern, darunter Pakistan, nicht als Muslime anerkannt und werden von islamischen Fanatikern verfolgt. Dabei setzt sich die pazifistische Reformgemeinde, die 1889 in Indien gegründet wurde, für eine friedliche Interpretation des Islams ein und betont die Bedeutung von Frieden und Toleranz. Weltweit ist Ahmadiyya in 190 Ländern vertreten und hat 80 Millionen Mitglieder, darunter 30 000 in Deutschland.

von Sven Windmann

erstellt am 03.Jan.2017 | 07:11 Uhr