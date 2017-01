Amt Haddeby : Auf dem Weg zum schnellen Internet für alle Gemeinden

1 von 1 1 von 1

Das gesteckte Ziel ist sportlich. Bis Ende des Jahres 2018 will das Amt Haddeby den Ausbau der Breitbandversorgung im ländlichen Bereich seiner Gemeinden vorangebracht haben. Mit der Gründung eines Zweckverbandes und der Unterzeichnung des Gemeinschaftsvertrages gaben die acht Gemeinden des Amtes Haddeby den Startschuss für das Vorhaben, für das nun zügig Bundesmittel beantragt werden müssen. Die geplante Investitionssumme umfasst rund 6,5 Millionen Euro. Als Vorsteher des Zweckverbandes übernimmt Holger Weiß, Bürgermeister aus Borgwedel, das Ruder in der Aufgabe des gemeinsamen Bestrebens, möglichst alle Einwohner des Amtsbereiches mit der Breitbandversorgung auszurüsten. Frank Ameis, Bürgermeister von Fahrdorf, und Sabine Willprecht, Bürgermeisterin von Lottorf, sind Stellvertreter von Weiß.

Eine vorausgegangene Studie eines Ingenieurbüros hatte ergeben, dass 46 Prozent der Einwohner im Amt technisch unterversorgt sind in Hinsicht auf schnelles Internet. Insbesondere in den äußeren Randlagen der Gemeinden des ländlichen Bereiches sind 1470 Haushalte unterversorgt, davon 56 Gewerbebetriebe und 28 Einrichtungen und Institutionen.

Dies will das Amt Haddeby nun zügig bis 2018 ändern. „Wir sind sehr sportlich. Wir wollen in zwei Jahren jedes Haus in Haddeby mit schnellem Internet versorgt haben“, sagte Amtsvorsteher Frank Ameis. Rainer Albrecht, Mitarbeiter in der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung, begleitete die Gründung des Zweckverbandes und sagte an den Leitenden Verwaltungsbeamten Ralf Feddersen gerichtet: „Ich wünsche Ihnen zur Bewältigung dieser Mammutaufgabe viel Erfolg.“

Alle 13 Mitglieder des Verbandes, allesamt Vertreter der acht Gemeinden des Amtes Haddeby, wurden per Handschlag von Holger Weiß verpflichtet und vereidigt. Einstimmig wurde die Geschäftsordnung verabschiedet. Verbandsvorsteher Weiß wurde ermächtigt, die Beantragung einer Zuweisung des Bundes zur Errichtung des Breitbandnetzes und des Landes zur Finanzierung von Beratungsleistungen auf den Weg zu bringen. Danach kann die europaweite Ausschreibung zur Ermittlung eines künftigen Netzbetreibers und zur Erbringung der Netzplanungsleistungen erfolgen. „Wir haben heute einen großen Schritt gemacht für die Bürger des Amtes Haddeby“, sagte Holger Weiß abschließend.