Alles im Interesse des Miteinanders

Der traditionelle Jahresempfang des Deutschen Grenzvereins diene dazu, den Zeitzeugen der Entwicklung in der Grenzregion ein Gesprächsforum zu bieten. Das erklärte Vorsitzender Jörg-Dietrich Kamischke am Donnerstagabend vor Vertretern aus Politik, Wirtschaft, dem Kulturwesen, der deutschen und dänischen Minderheit sowie der kommunalen Gebietskörperschaften beim Treffen auf dem Scheersberg. „Wir versichern Ihnen, dass wir weiterhin unseren humanistischen Bildungsauftrag mit vielen bunten Facetten erfüllen und die freundschaftliche Zusammenarbeit Deutschlands und Dänemarks erweitern wollen.“ Dies geschehe „in Verantwortung für Vergangenes“ und diene dem harmonischen Miteinander beiderseits der Grenze.

Umrahmt wurde die Zusammenkunft von musikalischen Folk-Beiträgen der jungen Flensburger Violingruppe „Die Landstreicher“, einem Spross der Musikschule der Fördestadt. Als Gastredner beschäftigte sich Prof. Dr. Utz Schliesky, Direktor des Schleswig-Holsteinischen Landtags, mit der Staatsverdrossenheit vieler Menschen und dem wachsenden Unbehagen gegenüber der Politik. Es nütze nichts, wenn die Rechtspopulisten beschimpft würden, anstatt die Probleme zu lösen. Beispiel Integration: Sie könne nicht vom Staat verordnet werden, sondern gelinge nur durch den Einsatz unserer Gesellschaft.

Hinrich Jürgensen, Hauptvorsitzender des Bundes deutscher Nordschleswiger, bedauerte die fortwährenden Grenzkontrollen auf dänischer Seite. „Sie behindern uns im Alltag und dürfen kein Dauerzustand werden“, sagte er. Jürgensen richtete frühzeitig den Blick auf 2020: Hundert Jahre nach der Volksabstimmung im deutsch-dänischen Grenzraum will auch die deutsche Minderheit das Jubiläum gebührend feiern.

Einblicke in die Arbeit der vom Deutschen Grenzverein unterhaltenen drei Bildungsstätten gab Kamischke.



Nordsee-Akademie Leck



Die Akademie in Leck habe sich als Bildungszentrum im ländlichen Raum an der Westküste weiter profiliert, konstatierte der Vorsitzende des Deutschen Grenzvereins. Fast 16 300 Besucher kamen in die ehemalige Heimvolkshochschule und befassten sich mit gesellschaftspolitischen und historischen Themen. Als Musterbeispiel für gute grenzüberschreitende Aktivitäten bezeichnete Kamischke ein zweiwöchiges deutsch-dänisches Jugendtreffen, das unter dem Motto „Jung-und-Zusammen“ in zwei Teilen in Leck und in der dänischen Heimvolkshochschule Apenrade stattfand. Dabei gingen die jungen Teilnehmer gemeinsam in eine kreative Zukunftswerkstatt, lernten sich kennen und sprachlich wie menschlich verstehen. Zu den Stärken der Lecker Einrichtung gehören die viel beachteten kommunalpolitischen Gespräche.

Erst vor drei Monaten vollzog sich ein Führungswechsel: Der langjährige Direktor Oke Sibbersen übergab den Staffelstab an Dr. Ariane Huml (wir berichteten). Ihr Vorgänger bleibt jedoch als freier Referent und Berater der Lecker Akademie weiterhin verbunden. Für 2017 sei, wie Kamischke betonte, „ein angenehmer Rahmen“ für neue Vorträge, Diskussionen und Projekte geschaffen worden. Verstärkt richten Huml und ihr Team den Fokus auf den Schutz des Meeres und der Natur, aber auch spezielle Lese- und Radlerferien sind programmiert. Bei alledem wird nicht außer acht gelassen, dass das Wattenmeer mit Halligen und Kögen „fast greifbar“ vor der Haustür der Akademie liegen.

Akademie Sankelmark



Rund 500 Veranstaltungen mit 12 000 Gästen verzeichnete das Akademiezentrum Sankelmark im Vorjahr. Kamischke zeigte sich auch stolz über die finanzielle Situation dieser Tagungsstätte: Denn 80 Prozent des Jahreshaushalts seien selbst erwirtschaftet worden. Renovierte Gästezimmer und „WLan überall“ trugen zum Wohlgefühl der Teilnehmer bei. Vollzogen hat sich ein Generationenwechsel. Nicht nur der Ex-Akademiedirektor Dr. Rainer Pelka ging in den Ruhestand, sondern auch – nach 30-jähriger Tätigkeit – die Hausdame Friederike Tausendfreund. Akademie-Chef Dr. Christian Pletzing gehe nun mit einem verjüngten Team an den Start für Erneuerungen. Aus dem breit gefächterten Tagungsprogramm hob Kamischke das 25-jährige Bestehen des Sommerkurses „Academia Baltica“ hervor. Sogar Studenten aus Russland, Weißrussland und der Ukraine waren mit dabei. „ Kunst und Literatur bleiben auch 2017 Schwerpunkte der Akademiearbeit.

Scheersberg



281 Eigenseminare und 99 Gasttagungen – mit insgesamt 31 000 erwarteten Teilnehmern und Gästen – stehen in diesem Jahr auf dem Scheersberger Programm. Altbewährtes wie die zum 55. Mal veranstaltete Deutsch-Skandinavische Musikwoche (8. bis 18. April) unter der neuen Leitung des schwedischen Generalmusikdirektors a.D. Per Borin sowie das 83. Scheersbergfest (14. bis 16. Juli) zählen weiterhin zu den Highlights. Hinzu kommen Projekte in den Themenbereichen Theater, Musik, Tanz und Film. Die soziale und die politische Bildung bleiben laut Jugendhof-Direktor Karsten Biermann Schwerpunkte auf der Agenda. Jörg-Dietrich Kamischke wies auf ein Novum in der Scheersberg-Arbeit hin: der Einsatz eines modernen 3-D-Druckers. Der Vorsitzende dankte dem nach 40 Jahren ausscheidenden Projektleiter Heinz-Otto Scharfenort für dessen großen Einsatz.

von Jörg von Berg

erstellt am 16.Jan.2017 | 15:17 Uhr