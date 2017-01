Buch von Norbert Staack : 34 Rosenmärchen aus der ganzen Welt

1 von 1 Foto: oje 1 von 1

Manche Menschen sammeln Briefmarken oder Kronkorken – Norbert Staack sammelt Märchen. Rund 1000 Märchenbücher füllen seine heimischen Bücherregale. Der frühere Leiter der Gallbergschule hat jetzt sein drittes Märchenbuch herausgegeben. Darin sind 34 bekannte und unbekannte Märchen versammelt.

Anders als in seinen beiden vorherigen Büchern hat Norbert Staack diesmal weit über Schleswig-Holstein hinaus geblickt. Die Märchen stammen aus den Sammlungen der Brüder Grimm, von Hans Christian Andersen, von Oscar Wilde von Romantikern wie Clemens Brentano oder Novalis, manchmal von weitgehend unbekannten Autoren oder es sind alte Volksüberlieferungen aus aller Welt. Alle haben eines gemeinsam: Es kommen Rosen in ihnen vor. Immer wieder, das faszinierte Staack besonders, ist die Rose dabei ein Symbol der Liebe – und zwar weltweit. Natürlich fehlt darin das Märchen von Dornröschen nicht. Aber auch andere Geschichten sind zu entdecken – wie die „Blaue Rose“ aus China oder das „Märchen von der weißen Seerose“ der nordamerikanischen Odschibwa-Indianer aus der Region rund um die Großen Seen.

Staacks nächstes Buch ist bereits in Planung. Der Titel: „Märchen vom Mond“.

Die „Rosenmärchen“ sind auf 190 Seiten im Verlag Königsfurt-Urania erschienen und kosten 6,99 Euro.

von Ove Jensen

erstellt am 31.Jan.2017 | 08:32 Uhr

