Landesarchiv Schleswig-Holstein : 3000 Pappkartons kehren heim nach Köln

„Geschichtsrettungswagen“ steht auf dem Ford Kombi, den Ulrich Fischer gestern hinter dem Schleswiger Prinzenpalais parkte. In Köln geht man inzwischen mit einem gewissen Augenzwinkern mit dem Unglück um, das sich vor bald acht Jahren – am 3. März 2009 – mitten in der Stadt ereignete. Ulrich Fischer ist der stellvertretende Leiter des Kölner Stadtarchivs. Er selbst war nicht im Haus, als das Archivgebäude damals innerhalb von wenigen Minuten in einen im Bau befindlichen U-Bahn-Tunnel sackte. Zwei Menschen kamen ums Leben. Hunderttausende historische Dokumente lagen plötzlich unter Schutt und Schlamm – von Urkunden aus der Zeit der Hanse bis hin zum Nachlass des Literatur-Nobelpreisträgers Heinrich Böll.

Was unmittelbar nach dem Unglück kaum jemand zu hoffen wagte: Rund 95 Prozent des Archivguts konnten gerettet werden. Aber es musste irgendwo gelagert werden. Deshalb war Ulrich Fischer gestern in Schleswig. Das schleswig-holsteinische Landesarchiv im Prinzenpalais war in den vergangenen acht Jahren eines von 17 über die ganze Republik verteilten sogenannten Asyl-Archiven. In 3000 großen Pappschachteln, die aneinander gereiht einen Kilometer Regale füllten, wurden hier im Magazin aufbewahrt. Kleine Lastwagen fahren sie seit der vergangenen Woche wieder in die Heimat – jedenfalls fast. Denn in das neue Kölner Archivgebäude werden Ulrich Fischer und seine Kollegen frühestens in drei Jahren einziehen können. Bis dahin können sie eine Etage im ehemaligen nordrhein-westfälischen Landesarchiv in Düsseldorf nutzen.

Was genau sich in den Kartons befindet, die jetzt unterwegs in den Westen sind, das weiß niemand. Zum Sortieren war keine Zeit, als die Papiere 2009 notdürftig gereinigt und getrocknet wurden. Auch zehn Mitarbeiter des Schleswiger Landesarchivs fuhren damals als freiwillige Helfer nach Köln. „Heldinnen und Helden“ seien das gewesen, die „Knochenarbeit in einer emotional nicht einfachen Situation“ geleistet hätten, meint Landesarchivs-Direktor Rainer Hering. Eine von ihnen war die Bibliothekarin Angela Hesseler. Sie erinnert sich: „Einerseits hätte man heulen können, andererseits war es ein wahnsinniges Gefühl, so viel Hilfsbereitschaft zu erleben.“ Mitarbeiter von Archiven nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus den USA und aus Australien waren an den Rhein gereist, um gemeinsam mit unzähligen Kölner Bürgern mit anzupacken.

Warum das Archiv eingestürzt ist, das ist noch immer nicht vollständig geklärt, sagt Ulrich Fischer. Fachleute arbeiten noch an einem Gutachten, das den genauen Hergang des Unglücks rekonstruieren soll. Dabei geht es auch um Schadenersatzforderungen, die die Stadt Köln möglicherweise erheben kann. Diese Aufklärungsarbeit dürfte in wenigen Jahren abgeschlossen sein. Das Stadtarchiv wird mit den Folgen noch viel länger zu kämpfen haben. „Es wird keiner von uns mehr erleben, dass wir komplett fertig sind“, sagt er. In 20 Jahren sollen alle Akten wenigstens erfasst und trockengereinigt werden.

Als Fischer gestern zusammen mit Rainer Hering einen Pappkarton probeweise öffnete, war das für ihn ein Gefühl „fast wie Weihnachten“. Das Papier, das er mit seinen weißen Handschuhen vorsichtig anfasste, sah auf den ersten Blick vollkommen intakt aus. Bauunterlagen aus dem 19. Jahrhundert für den Hafen im heutigen Kölner Stadtteil Mülheim. Einfach zu identifizieren. So schnell geht es nicht immer. Rund 40 Prozent aller Akten, die in Düsseldorf eintreffen, können seine Kollegen auf den ersten Blick nicht sicher zuordnen. Mit wachsender Erfahrung werde die Erfolgsquote aber immer besser, erklärt er. Schwierig wird es, wenn das Papier komplett zerschreddert ist. „Köln-Flocken“ nennt man diese Schnipsel in der Fachwelt. Aber auch das, was weitgehend unversehrt geblieben ist, muss sorgfältig gereinigt werden. Denn auf den Akten liegt noch immer eine feine Schicht von Baustaub. Beseitigen lässt sie sich bisher nur von Hand.

Inzwischen sind mehr als ein Drittel der Archivbestände wieder in einem Zustand, dass Historiker mit ihnen arbeiten können. „Wenn man unser Archiv benutzen möchte, sollte man aber gut vorbereitet sein, damit wir im Vorwege abklären können, welche Akten zugänglich sind“, sagt Fischer.

Die Bestände, die in Schleswig lagen, hat in den vergangenen Jahren kein Forscher ansehen können. Ohnehin wäre es nahezu sinnlos gewesen, in den Pappkartons nach einer bestimmten Urkunde zu suchen, die von Interesse sein könnte. Viel Arbeit hatten die Schleswiger mit den Kartons also nicht. Sie lagen einfach in den Regalen. Dennoch sind Rainer Hering und seine Mitarbeiter froh, dass die Kölner ihr Archivgut jetzt wieder abgeholt haben. Die Regale werden dringend benötigt, um frisch eingetroffene Grundbuchakten aus ganz Schleswig-Holstein aufzubewahren.

von Ove Jensen

erstellt am 19.Jan.2017 | 07:42 Uhr