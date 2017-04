Schleswig : 28-Jähriger bei Quad-Unfall lebensgefährlich verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

Quad-Unfall: 28-Jähriger schwer verletztSchleswig Ein 28-jähriger Quad-Fahrer ist am Sonntagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf der Freiheit in Höhe des DPD-Depots schwer gestürzt. Dabei zog er sich nach Polizeiangaben lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Kieler Klinik. Weitere Personen waren nicht an dem Unfall beteiligt.

von sn

erstellt am 24.Apr.2017 | 11:21 Uhr