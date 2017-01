Wünsche für Kappeln : „Wir werden keinen Starbucks kriegen“

1 von 1 Foto: Nordmann 1 von 1

Elf leere Ladenlokale mitten in der Innenstadt, weitere fünf verteilt am Hafen, in Ellenberg, in Loitmark – für die Wirtschaft und Touristik Kappeln GmbH (WTK) noch kein Grund nervös zu werden, wohl aber aufmerksam. Gemeinsam mit Claudius Callsen von Postbank Immobilien hat WTK-Stadtmanagerin Lara Zemite im Dezember eine knappe Woche lang die Menschen in Kappeln befragt, wollte wissen, woher sie kommen, wie lange sie in der Stadt bleiben, vor allem aber welche Wünsche sie haben, damit ihnen die Einkaufsstraße noch attraktiver und verlockender erscheint. Inzwischen ist die Auswertung der Umfrage abgeschlossen, und unterm Strich fällt auf: Die Verweildauer der Besucher, die überwiegend aus der unmittelbaren Nähe kommen, ist ausbaufähig, genauso wie die Bewertung des Angebots.

264 ausgefüllte Fragebögen zählten Lara Zemite und Claudius Callsen nach sechs Tagen. Dabei haben sie sich für den Zeitraum ihrer Umfrage ganz bewusst für den Dezember entschieden. Lara Zemite sagt: „Uns war wichtig, die Menschen zu erwischen, die eben auch im Winter hier sind, die reguläre Bevölkerung.“ Auch vor dem Hintergrund, dass die Stadt im Sommer mit Ereignissen neben dem Einkaufserlebnis punkten kann, etwa Strand oder Schifffahrt. Und Claudius Callsen ergänzt: „Die Menschen, die hier leben, sind am Ende auch diejenigen, die etwas ändern können.“ Und dass das Interesse an der Umfrage durchaus gegeben war, zeigte sich für die beiden Verantwortlichen unter anderem auch daran, dass manch ein Bürger vorbereitete Listen am Umfragestand einreichte, andere extra zum Telefon griffen und bei der WTK anriefen.

Zusammengefasst ein paar Auffälligkeiten der Fragebögen: Weit mehr als die Hälfte der Befragten (61,2 Prozent) war mit dem Auto in die Stadt gekommen, ein verschwindend geringer Anteil (3,8 Prozent) mit dem Bus. Callsens Schlussfolgerung: „Das Thema Parkgebühren als Grund, nicht nach Kappeln zu fahren, kann mittlerweile vernachlässigt werden.“ Auch Zemite vermutet, dass selbst im Sommer eher die Verfügbarkeit eines Parkplatzes als die Tatsache, eine Gebühr entrichten zu müssen, problematisch sei. Eklatant zudem: 78 Prozent sind aus einem Umkreis von 15 Kilometern angereist. „Das würden wir gerne ausweiten“, sagt die Stadtmanagerin. Kappeln soll weiter hinaus strahlen. Fast 65 Prozent der Befragten steuerten ein bestimmtes Geschäft an, der Rest war eher auf Bummeln eingestellt. „Schade“, nennt Lara Zemite den Umstand, dass etwas mehr als 16 Prozent das Angebot der Geschäfte auf einer Skala von eins (schlechtester Wert) bis zehn (bester Wert) mit drei beziehungsweise vier bewerteten. Zemite: „Das ist an der Stelle zu viel.“ Rund 62 Prozent nahmen sich für ihren Besuch in der Stadt bis zu 60 Minuten Zeit – Zemite: „Die Verweildauer könnte gerne länger sein.“ Aber: „Das ist genau unser Anknüpfungspunkt: Wie können wir die Qualität verbessern, damit die Menschen länger bleiben?“

Oder ganz konkret: Welche Art von Geschäften sind gewünscht? Mehr als 80 der Befragten wünschten sich eine größere Auswahl an Textilien, auf Platz zwei landete das Thema Elektronik, danach unter anderem Deko, Starbucks, Obst und Gemüse. Claudius Callsen weiß: „Wir werden keinen Starbucks in Kappeln kriegen, aber wir können den bestehenden Bäckern den Hinweis geben, vielleicht ihr Angebot zu erweitern.“ Damit leitet der Immobilienfachmann bereits eine Konsequenz der Umfrage ab: „Die Optimierung dessen, was da ist.“ Die zweite Folge: Callsen will ausgehend von den geäußerten Wünschen der Befragten systematisch mögliche Betreiber ansprechen. „Diese Umfrage bietet mit die Chance, ganz gezielt Branchenlücken zu schließen“, sagt er. Und damit Leerstände aufzulösen.

Als eine entscheidende Lücke, der sich allerdings die WTK widmen will, führen etliche Befragten übrigens einen fehlenden Weihnachtsmarkt an. Lara Zemite sagt: „Grundsätzlich locken vor allem die Heringstage und der regelmäßige Fischmarkt Besucher an, aber auch verkaufsoffene Sonntage und das Candlelight-Shopping. Uns zeigt das, dass die WTK-Veranstaltungen im Bewusstsein der Menschen angekommen sind.“ Wie man einen Weihnachtsmarkt umsetzen könnte, ist derweil in der Diskussion. Zemite: „Wir überlegen mit der Stadt und dem Arbeitskreis Innenstadt, was machbar ist.“ Und das führt zur dritten Aussage, die die Umfrage hergibt: eine Konzeptausrichtung der WTK. Auch deshalb wurde und wird das Ergebnis Teil der Strategierunde der WTK sein, die dabei ist, Orientierung und Aufgaben der WTK festzuschreiben und Kappelns inhaltliche Leitlinie zu diskutieren. „Alles in allem“, sagt die Stadtmanagerin, „hat sich die Umfrage also gleich mehrfach gelohnt“.

