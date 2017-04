Winnemark im Kreis Rendsburg-Eckernförde : Transporter rutscht von Schleifähre „Arnis“ an Land

Winnemark | Ein Auto ist am Donnerstagnachmittag in Winnemark (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von der Schleifähre „Arnis“ über eine Rampe an Land gerutscht. Grund sei eine nicht angezogene Handbremse in dem Transporter der Marke „Citroen Jumper“ gewesen, teilte die Polizei in der Nacht zu Freitag mit.

Unmittelbar bevor die Fähre den Anleger erreichte, sei der Wagen losgerollt und habe mit der Stoßstange auf der Fähranlegerzufahrt aufgesetzt. Mithilfe eines Krans wurde der Wagen geborgen. Verletzt wurde niemand.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von dpa

erstellt am 14.Apr.2017 | 10:21 Uhr