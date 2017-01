Kappeln : Polizeirevier wird barrierefrei

vergrößern 1 von 2 Foto: Nordmann 1 von 2

Es wird offensichtlich jetzt sehr ernst mit dem barrierefreien Zugang zum Kappelner Polizeirevier. Das geht aus einem Schreiben eines Mitarbeiters des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein hervor, das der Kappelner Volker Schmeckthal kürzlich erhalten hat. Geplanter Baubeginn ist demnach spätestens im dritten Quartal des Jahres. Eine kleine Erfolgsgeschichte eines Einzelnen.

Fünf Stufen sind es, die zum Haupteingang des Polizeireviers und der Wasserschutzpolizei führen. Anfang 2008 waren die Einrichtungen in das frühere Amtsgerichtsgebäude in der Gerichtstraße eingezogen, und seitdem gibt es Menschen, denen der Zutritt zumindest schwer fällt. Menschen mit Kinderwagen, im Rollstuhl, mit Rollator, eben Menschen, deren Mobilität aus unterschiedlichen Gründen eingeschränkt ist, haben Mühe, die Stufen mal eben so zu bewältigen. Einer von ihnen ist Volker Schmeckthal. Der heute 62-Jährige ist nach einem schweren Brandunfall auf den Rollator angewiesen. Die schwere Erreichbarkeit des Polizeigebäudes war ihm schon lange ein Dorn im Auge. „Mir gefällt das nicht“, hatte er bereits vor Jahren erklärt und eine Aktion gestartet, das zu ändern. Daraus wurde ein neunjähriger Kampf, den er jetzt gewonnen zu haben scheint.

So heißt es in dem Schreiben des Kieler Innenministeriums: „Durch die für das Polizeirevier Kappeln zuständige Polizeidirektion Flensburg wurde nach dem ‚Handbuch für die Durchführung von Bauaufgaben des Landes Schleswig-Holstein’ die Baumaßnahme angemeldet.“ Die Baumaßnahme umfasst in diesem Fall nun nicht nur einen barrierefreien Zugang, sondern zusätzlich eine barrierefreie Sanitäranlage. Und Volker Schmeckthal freut sich, diese Dinge erreicht zu haben.

Allerdings ging dieser Zusage des Ministeriums eine lange Geschichte voraus. Bereits zu Beginn des Jahres 2015 hatte auf Initiative Schmeckthals ein Ortstermin am Polizeirevier mit der Architektin Sybille Gertenbach vom Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, ihrem Mitarbeiter Werner Lorenzen von der zuständigen Baugruppe Nord, Silke Cieplik von der Polizeidirektion Flensburg, dem stellvertretenden Kappelner Polizeirevierleiter Rainer Detlefsen, Bürgervorsteherin Dagmar Ungethüm-Ancker und dem stellvertretenden Seniorenbeiratsvorsitzenden Werner Barz stattgefunden. Damaliges Ergebnis: Es sollte geprüft werden, ob der Zugang über eine schiefe Ebene am Seiteneingang des Gebäudes geschaffen werden könne. Jedoch tat sich nichts. Eineinhalb Jahre später wandte sich Volker Schmeckthal nun mit einem Beschwerdebrief direkt an das Innenministerium als oberste Polizeidienststelle. „Hier wird wissentlich gegen internationales und nationales Recht und Vereinbarungen und bauliche Verordnungen und Bestimmungen verstoßen“, schrieb der Kappelner in seiner Beschwerde. Und er fragte nach: „Mit welchem Recht werden hier neun Jahre lang Menschen mit Behinderungen mit ihren staatlichen Rechten und Pflichten daran gehindert, diese Rechte wahrzunehmen?“

Am Ende stieß Schmeckthal auf offene Ohren. Denn: Neben der Ankündigung, Zugang und Sanitärbereich barrierefrei zu gestalten, ist offensichtlich auch die Finanzierung bereits geklärt. Weiter heißt es nämlich in dem Schreiben: „Für [dieses] Jahr sind nun die nicht geringen finanziellen Mittel hinterlegt, die rechtlichen Aspekte, insbesondere auch wegen des denkmalgeschützten Gebäudes, geklärt, sodass mit der Baumaßnahme begonnen werden kann.“ Ein Baustart wird für Ende des zweiten, Anfang des dritten Quartals 2017 prognostiziert. Und der Brief endet versöhnlich: „Ich bitte um Verständnis, dass die Abwicklung einer solchen Baumaßnahme eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt.“

Die Stadt Kappeln ist derweil über diese Entwicklung noch nicht informiert gewesen, das räumte Bürgermeister Heiko Traulsen auf Nachfrage ein. Allerdings besteht dazu auch keine zwingende Notwendigkeit, da Polizeiangelegenheiten inklusive des Gebäudes Themen des Landes sind. Daher ist bei Baumaßnahmen auch keine finanzielle Beteiligung der Stadt gefragt. Ungeachtet dessen sagte Traulsen: „Es freut mich, wenn ein öffentliches Gebäude barrierefrei gestaltet wird. Das ist toll.“ Und wenn jetzt alles nach Plan läuft, könnte sich das Kappelner Polizeirevier bereits Ende dieses Jahres vielleicht tatsächlich schon barrierefrei präsentieren.