Kappelner Volkshochschule : Nun also doch – VHS gerettet

36 Minuten hat es gedauert, dann konnte Christina Kohla den Satz sagen: „Damit ist die Volkshochschule in Kappeln gerettet.“ Gleichzeitig war Kohla in diesem Moment am Donnerstagabend allerdings auch ihren Posten im Vorstand der Volkshochschule (VHS) los, gleiches galt für den Rest der bis dahin amtierenden Führungsspitze (mit einer Ausnahme), aber das war gewollt und das Ziel dieses Abends. 36 Minuten nach Beginn der außerordentlichen Mitgliederversammlung nämlich hatte sich der Trägerverein der VHS tatsächlich einen neuen Vorstand gegeben – ein Umstand, der noch vor vier Wochen alles andere als wahnsinnig wahrscheinlich schien.

Offenbar hatte sich auch der alte Vorstand ursprünglich auf anderes eingestellt, denn auf der Tagesordnung für den Donnerstagabend war lediglich der Punkt „Liquidation“ vorgesehen. Und so eröffnete die VHS-Vorsitzende Swantje Kretschmann die Sitzung mit den Worten: „Ich bin froh, dass wir die Tagesordnung ändern können.“ Zur Erinnerung: Der amtierende VHS-Vorstand hatte angekündigt, seine Ämter niederzulegen, da der von der Stadt geforderte und zunächst auch unverbindlich zugesagte regelmäßige Zuschuss von jährlich 20.000 Euro am Ende doch nicht fließen sollte. Der Hauptausschuss konnte sich Ende Oktober nur auf eine auf ein Jahr befristete Erhöhung des bis dahin üblichen Zuschusses um 2500 Euro auf dann 7500 Euro einigen. Für den Vorstand war das das K.O.-Kriterium, er mühte sich jedoch weiterhin darum, Nachfolger zu finden, um die VHS am Leben zu erhalten.

Und so haben sich aus mehreren Gesprächen im Dezember und im Januar, zuletzt am vergangenen Montag, nun sechs Menschen herauskristallisiert, die die Führungsaufgaben des Vereins übernehmen möchten und die sich am Donnerstagabend den rund 20 anwesenden Mitgliedern zur Wahl stellten. Neuer Vereinsvorsitzender ist nun Christian Pausch. Der ehemalige Zahntechnikermeister bringt nach eigenen Worten Erfahrungen aus der Vereinsarbeit und durch seine selbstständige berufliche Tätigkeit auch aus Personalleitung und Betriebsführung mit. „Ich habe die Höhen und Tiefen der Volkshochschule mitbekommen“, sagte Pausch, der sich bereits 2010 schon einmal um den VHS-Vorsitz beworben hatte und seine unmittelbar anstehende Arbeit nun als „Wiederaufbau der VHS“ versteht. Zur Seite steht ihm dabei als sein Stellvertreter Ulrich Dürkop, der nach eigenen Angaben schon seit Langem eine Spartenleitung beim TSV Kappeln ausfüllt, lange im Schleimuseums-Verein mitgewirkt hat und selber fleißiger Kursteilnehmer bei der VHS war. Komplettiert wird der Vorstand durch die vier weiteren Mitglieder Claus Claussen, Elise Nadenau, Lydia Sass und der bisherigen Vorsitzenden Swantje Kretschmann.

Und alle sechs sind sich einig darüber, dass die Arbeit nach außen, also Angebot und Durchführung der Kurse, für das nächste halbe Jahr ruhen soll, die VHS gleichzeitig als Verein aber erhalten bleibt. Christian Pausch kündigte eine Art Inventur für die nächsten Monate an, man wolle Stärken und Schwächen herausarbeiten, Aufgaben verteilen und langsam wieder wachsen. „Das kann bedeuten, dass wir im zweiten Halbjahr mit einem kleineren Programm als bisher starten“, sagte Pausch, „und dann sukzessive wieder mehr Kurse dazunehmen“. Bewusst offen gelassen habe man zunächst die Entscheidung, ob der Vereinsvorsitz auch gleichbedeutend mit der VHS-Leitung ist, so war es in der Vergangenheit üblich. „Wir wollen erst das organisatorische Gefüge in den Griff kriegen“, erklärte Christian Pausch, „damit die VHS wieder steht“. Ob die VHS-Leitung wie bislang aus dem Vorstand besetzt werde oder vielleicht sogar mit einer externen Person, werde erst in der Folge festgelegt. Pausch: „Glücklicherweise haben wir ja die Zeit.“

Bürgermeister Heiko Traulsen, der der Versammlung beiwohnte, nutzte die Gelegenheit, um sich sowohl beim scheidenden als auch beim neuen Vorstand zu bedanken. „Die Arbeit für die VHS ist eine äußerst umfängliche Aufgabe“, sagte Traulsen. „Und ohne die VHS wäre die Stadt ein ganzes Stück ärmer.“ Dass sich nun doch noch Menschen für die Vereinsarbeit gefunden haben, sei Bestätigung dafür, „dass das Ehrenamt in Kappeln ein unglaublich großes ist“.

Am Ende also hat die VHS ihr Wunder ganz alleine hinbekommen, mit Menschen, die einen schon prognostizierten Untergang partout nicht akzeptieren wollten. Der alte Vorstand wurde nicht müde, Ersatz zu suchen, der neue stellt sich energisch und durchaus positiv gestimmt der nicht ganz leichten Aufgabe. Manchmal hilft es, auf ein Wunder hinzuarbeiten anstatt darauf zu warten.

erstellt am 14.Jan.2017 | 07:30 Uhr