Ausstellungseröffnung im Kunsthaus Hänisch : Neuer Vorstand besteht Feuertaufe

Die Technik hakte ein bisschen, Stühle entpuppten sich beim Rundgang an einigen Stellen als kleine Hindernisse – das war aber alles, was an verbesserungswürdigen Momenten hängen blieb. Tatsächlich haben der im Oktober gewählte Vorstand des Kunsthauses Hänisch und die seit ähnlich kurzer Zeit tätige künstlerische Leiterin des Hauses, Angeline Schube-Focke, gestern Vormittag ihre Feuertaufe, auf die nicht wenige mit Spannung geblickt hatten, mit Bravour bestanden. Geschätzte 100 Besucher wollten dabei sein, als Schube-Focke und Dr. Alf Hermann, Mitglied des künstlerischen Beirats des Kunsthauses, mit „Birgitt Bolsmann – Retrospektive“ nicht nur die erste Schau des Jahres, sondern eben auch die erste unter ihrer Ägide eröffneten. Und am Ende war auffällig oft dieser Satz zu hören: „Herzlichen Glückwunsch zu dieser Ausstellung.“

Dabei war es nun wirklich kein spielerisch-leichtes Thema, dem sich die im Jahr 2000 verstorbene Künstlerin Birgitt Bolsmann in ihren Bildern widmete. Es ging, so erklärte es Alf Hermann, um nicht viel weniger als die Eigenständigkeit der Frau, das Frauenbild oder, wie Bolsmann selber eines ihrer Bilder genannt hatte, „Die Flucht aus dem Patriarchat“. Entstanden sind Kunstwerke, über die man sich durchaus gut austauschen kann, die Gesprächsstoff sein können, eine Diskussions-, vielleicht auch eine Streitgrundlage – nicht das Schlechteste, was man über Bilder sagen kann. Auch Alf Hermann sprach in seinen einführenden Worten davon, dass ihn Bolsmanns Gemälde „sofort tief beeindruckt“ hätten.

Die Basis ihrer Kunst fand Hermann derweil in Bolsmanns Kindheit, die kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs in Hamburg begann und in der sie unter zahlreichen Entbehrungen gelitten hatte. Vielleicht entwickelte sich daraus eine Art Trotz, der sie dazu trieb, ihrem konkreten Malereistil treu zu bleiben, obwohl, so Hermann, „damals alle Zeichen auf Abstrakt standen“. Aber: „Birgitt Bolsmann war nicht willens, sich der Mode zu unterwerfen.“ Vielmehr verarbeitete sie ihr Leben in ihrer Kunst, wenn auch anders, als man hätte annehmen können. Hermann: „Man erwartet eine Malerei, die Verbitterung zeigt, Traurigkeit, Melancholie. Bolsmann aber hat versucht, sich eine Gegenwelt zu erschaffen.“ Der Experte erkannte darin einen fast therapeutischen Ansatz. So habe Birgitt Bolsmann in ihren Werken einen Kampf um die Gleichberechtigung der Frau ausgetragen, habe bewusst Frauen gemalt, die oberflächliche Attraktivität ausstrahlten, gleichzeitig aber auf Charakter und Persönlichkeit verzichteten. Beispiel: Ihre zarte Bleistiftzeichnung eines Kopfes buchstäblich ohne Inhalt und mit leeren Augen. Der Titel: „Hohle Schönheit“. Alf Hermann dirigierte seine Zuhörer durch ein anderes Bolsmann-Werk, interpretierte „Die Flucht aus dem Patriarchat“, das im Erdgeschoss des Kunsthauses hängt, auch mit Hilfe des Ehemannes der Künstlerin, Professor Kurt Haug, der extra nach Kappeln gekommen war. Und Hermann lobte Bolsmanns „faszinierende Technik“ und „feine Originalität“. Bemerkenswert auch: das „Persil“-Triptychon im Obergeschoss des Hauses. Birgitt Bolsmann hatte drei Bilder im Stile eines Werbeplakats für das Waschmittel gemalt, eines ins Jahr 1933 verfrachtet (eine weiße Persil-Frau, grau eingefärbt durch das schwarze Hakenkreuz darunter), eines ins Jahr 1939 (Mutter und Kind in blutgetränkter weißer Kleidung, daneben ein angedeuteter Soldat), eines ins Jahr 1950 (eine weißgekleidete Frau im Neuanfang-Modus vor einer schwarz-rot-goldenen Flagge).

Bis zum 26. März ist die Retrospektive im Kunsthaus Hänisch zu sehen, donnerstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr. Künftig soll zu jeder Ausstellung ein kleiner Katalog dazugehören, Birgitt Bolsmanns umfasst gut 60 Seiten und kostet 4 Euro.

von rn

erstellt am 30.Jan.2017 | 07:15 Uhr