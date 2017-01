Ausweichparkplatz Ellenberg : Keine Einigkeit bei Parkgebühren

1 von 1 Foto: Nordmann 1 von 1

800.000 Euro – das war der jüngste Stand zum Ausbau der Grünfläche in Ellenberg zu einem Ausweichparkplatz. Zu viel für die Kommunalpolitiker, die daraufhin im Mai vergangenen Jahres 5000 Euro bereitstellten, damit sich ein Tiefbauingenieur genauer mit dem Projekt befasst, eine Grundlagenplanung und Kostenschätzung erstellt. Nachdem diese im vergangenen Dezember bekannt geworden war, hatte Norbert Leukert von der Bauverwaltung den Fraktionen einige Fragen übermittelt, aus deren Beantwortung in der Folge Beschaffenheit und Art der Nutzung des Parkplatzes abgeleitet werden sollen. Bei seiner jüngsten Zusammenkunft tat sich der Bauausschuss allerdings einigermaßen schwer mit einer eindeutigen Entgegnung.

Kurzer Rückblick: Der Kappelner Bauingenieur Frank Haase hatte im Dezember verschiedene Varianten der Parkplatzgestaltung vorgestellt: Die teure Version beinhaltete dabei unter anderem gepflasterte Fahrgassen, eine Oberflächenentwässerung mit Rückhaltebecken, Rasengittersteine und eine Ausleuchtung. Geschätzte Kosten: 570.000 Euro. Für 320.000 Euro (Version zwei) könnte laut Haase ebenfalls ein Ausweichparkplatz entstehen, dann aber ohne Pflasterung und ohne geregelte Entwässerung. In beiden Fällen ist, nach den Berechnungen des Fachmanns, Platz für 142 Stellplätze auf 1800 Quadratmetern der insgesamt 4700 Quadratmeter großen Fläche. Haases Fazit zu den genannten Summen: „Am Ende wird die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen.“ Offenbar also unter den noch im Mai gültigen 800.000 Euro.

Das kam vor allem dem Hauptausschussvorsitzenden Matthias Mau (CDU) entgegen, der am Montagabend während der Bauausschusssitzung mehrfach betonte: „Wir wollen den Parkplatz günstig halten.“ Abgesehen von diesem Leitmotiv allerdings war man sich uneins bei der, um eine von Norbert Leukerts Fragen herauszugreifen, Bewirtschaftung. Michael Arendt (LWG) sprach sich etwa für eine Bewirtschaftung analog zu der am Weidefelder Strand aus – „und zwar aus ordnungsrechtlichen Gründen“. Norbert Dick (Grüne) war dagegen bereit, auf den Parkplatz als Einnahmequelle zu verzichten, „um den Suchverkehr in der Stadt zu verhindern“. Und auch Corinna Graunke (CDU) plädierte für kostenfreies Parken, „um einen Anreiz zu schaffen, das Auto außerhalb der Stadt abzustellen“. Ein unverbindliches Stimmungsbild, das der Ausschussvorsitzende Volker Ramge (CDU) danach zur Bewirtschaftung abrief, ergab ein Patt.

Die Frage nach der Zielgruppe brachte derweil Einigkeit: Keine Busse, keine Laster, keine Wohnmobile, stattdessen nur Pkw – für Matthias Mau allein deshalb folgerichtig, weil: „Je aufwendiger die Nutzung desto teurer der Parkplatz.“ Ein Faktor, der dem Ausgangscredo des günstigen Parkplatzes zuwider lief. Und Mau ging weiter: Stellflächen, die nur in der Saison genutzt würden, würde eine kostspielige Pflege in der Zeit von November bis März unnötig machen. Rainer Moll (SPD) empfand die Debatte indes in ihrer Konkretheit als etwas verfrüht. Sein Vorschlag: „Wir sollten erst entscheiden, welche Art von Parkplatz wir überhaupt wollen, ehe wir über Dinge wie Bewirtschaftung sprechen.“

Das, was im Bauausschuss besprochen wurde, wird nun den Weg zurück zu Norbert Leukert finden. Im Idealfall entsteht daraus eine Beschlussvorlage für eine weitere Ausschusssitzung – und irgendwann tatsächlich ein Parkplatz.

von rn

erstellt am 25.Jan.2017 | 07:00 Uhr