Stadt und Amt : Kappelns Kitas sind am Limit

364 Plätze sind da, 364 Plätze sind belegt. Spielraum gleich null. Eine einfache Rechnung, die Thomas Johannsen von der Stadtverwaltung am Mittwochabend vor dem Sozialausschuss aufmachte, deren Konsequenzen allerdings weit weniger einfach sind. Das Fazit, das Johannsen am Ende seiner Ausführungen zog, darf daher wohl auch mehr als eine vorsichtige Bitte betrachtet werden. „Vielleicht“, sprach er in die Runde, „besteht Handlungsbedarf“.

Vorweg aber standen erstmal jede Menge Zahlen, die das Limit, an dem sich die sechs Kindertagesgestätten im Kappelner Stadtgebiet und im Amt Kappeln-Land befinden, deutlich werden ließen. Die zahlenmäßig größte Kita bleibt demnach die DRK-Kita im Fröbelweg. Aktuell gehen dort 97 Kinder ein und aus, 27 davon sind jünger als drei Jahre. Platz zwei nimmt die evangelische Kita in Ellenberg mit 85 Kindern – davon 20 U3-Kinder – ein. Beide Kitas bleiben seit Jahren auf diesem konstant hohen Niveau: Ellenberg kam im Vorjahr auf 87, im Jahr davor auf 78 Kinder, die DRK-Kita zählte im vergangenen Jahr 94, 2015 genau 100 Kinder. Den größten Sprung, was die Zahl der betreuten Kinder angeht, machte im Vergleich zum Vorjahr der St.-Christophorus-Kindergarten. 2016 besuchten ihn noch 18, aktuell schon 32 Kinder. Möglich wurde das durch einen Umbau, innen und außen, sodass neben der Regelgruppe nun zusätzlich eine altersgemischte Gruppe betreut werden kann. Wenig überraschend: Die Betreuungszahlen der übrigen drei Kitas stiegen ebenfalls weiter an. Den Waldorfkindergarten besuchen derzeit 51 Kinder (2016: 47 Kinder), davon sind 16 unter drei Jahre alt, im dänischen Kindergarten werden 69 Kinder betreut (2016: 65 Kinder), von denen 19 jünger als drei Jahre sind, und in der DRK-Kita in Haberwedt sind 30 Kinder (2016: 26 Kinder) zu Hause, neun davon gehören zu den U3-Kindern. Ohnehin ist auffällig: Nicht nur die Zahl der Kindergartenkinder insgesamt ist weiter gewachsen, gleiches gilt für die Krippenkinder, also diejenigen unter drei Jahren. So betreuen etwa der Waldorfkindergarten, der dänische Kindergarten und der Christophoruskindergarten jeweils vier U3-Kinder mehr als im Vorjahr, die DRK-Kita im Fröbelweg sogar sechs mehr.

Kein Wunder also, dass Thomas Johannsen auch von gestiegenen Ausgaben berichtete: Lag der kommunale Zuschuss im Haushaltsjahr 2012 noch unter einer Million Euro, beträgt er 2017 bereits 1,364 Millionen Euro. Im Vorjahr steuerte die Stadt 1,19 Millionen Euro bei. Johannsen: „Es bleibt einer der größten Posten im Gesamthaushalt.“

Dabei hat die Stadt mit Hilfe des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes im vergangenen Jahr auch in die Infrastruktur der Kitas investiert und so beispielsweise weitere Betreuungsplätze im dänischen Kindergarten realisiert. Im Fröbelweg soll ein neuer Speisesaal entstehen, außerdem fließt Geld in die energetische Sanierung. Der Anbau des Waldorfkindergartens ist Ende vergangenen Jahres beschlossen worden, mit viel Optimismus rechnet Johannsen mit der Fertigstellung Ende des laufenden Jahres. Und trotzdem lautete seine Prognose: „Ich hoffe, dass wir mit den vorhandenen Kita-Plätzen über die Runden kommen. Das wird schwierig genug.“

Zumal, das erläuterte der Sozialausschussvorsitzende Helmut Schulz (SPD), im Anschluss, die Idee, eine weitere Kita im früheren Förderzentrum einzurichten, nicht umgesetzt werden kann. „Der dafür erforderliche Umbau wäre zu teuer und zu aufwendig“, sagte Schulz. Also müsse man neu darüber nachdenken, wie zusätzliche Betreuungsplätze zu schaffen sein könnten. Schulz: „Der Druck wird immer größer, auch vor dem Hintergrund der Inklusion und der damit verbundenen Ansprüche.“ Im Moment jedenfalls hätten die vorhandenen Einrichtungen, und da stieg wieder Thomas Johannsen ein, „keine Luft zum Atmen“.

Ungeachtet dessen wollte der Ausschussvorsitzende eine Erhöhung der Elternbeiträge, die derzeit bei monatlich 125 Euro für ein Kind über und 180 Euro für ein Kind unter drei Jahren liegen, nicht in Betracht ziehen. 2014 zahlten Eltern in Kappeln für ein Kind über drei Jahren noch einen monatlichen Beitrag von 115 Euro, für ein Kind unter drei Jahren 160 Euro. Aber auch mit den aktuellen Beträgen steht Kappeln im Vergleich zum Umland günstig da: Im Amt Süderbrarup sind für ein U3-Kind 185 Euro, für ein Ü3-Kind 140 Euro, im Amt Geltinger Bucht analog 200 Euro beziehungsweise 135 Euro zu zahlen.

