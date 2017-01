Kappeln : Innenstadt voller Hindernisse

vergrößern 1 von 4 Foto: Nordmann (4) 1 von 4







Christian Lang macht Ernst. Auf die Ankündigung des Rotary-Präsidenten im vergangenen Sommer, Kappeln verstärkt am Leitmotiv der Barrierefreiheit ausrichten zu wollen, folgen nun die ersten ganz konkreten Schritte. Gemeinsam mit Lang, dem Seniorenbeiratsvorsitzenden Horst Albrecht und Norbert Leukert von der Bauverwaltung ist der Schlei Bote jetzt durch die Stadt gelaufen, um sich einige wesentliche Knackpunkte und Stolperfallen zeigen zu lassen. Christian Lang hatte diese bereits im Vorfeld mit Albrecht sowie Stefan Lenz (Wirtschaftskreis Pro Kappeln) und Max Triphaus (Ostseefjord-Schlei GmbH), die zu viert gemeinsam die Arbeitsgruppe Barrierefreiheit bilden, herausgearbeitet. Geld für eine sukzessive Realisierung der einzelnen Vorschläge ist übrigens vorhanden: Pro Jahr stellt die Stadt 25.000 Euro bereit, die der barrierefreien Infrastruktur zugute kommen sollen.

Treffpunkt Rathaus, und schon der Weg in die Fußgängerzone hat es in sich. Zwar führt ein Weg mit glatter Oberfläche in die Schmiedestraße, der ist allerdings so schmal, dass mindestes ein Rad eines Rollstuhlfahrers immer über Kopfsteinpflaster rollt. Christian Langs Urteil: „Das ist gut gemeint, aber reicht einfach nicht aus.“ Nötig ist eine Breite von mindestens einem Meter, die an dieser Stelle dadurch erreicht werden könnte, indem rechts und links neben dem bereits vorhandenen Weg einzelne Pflastersteine gelöst werden und die glatte Fläche so verbreitert werden kann. Norbert Leukert prognostiziert aufwendige, aber machbare Arbeiten, die er mit mindestens 8000 Euro kalkuliert. Wer bis zu dieser Stelle gekommen ist, hat es vorher schon gemeistert, einen großen Müllcontainer zu umfahren. Der steht nämlich genau am Ende einer Rampe, die Rollstuhlfahrer vom Parkplatz Wassermühlenstraße nutzen können.

Die Schmiedestraße selber offenbart ein altbekanntes Problem: Kopfsteinpflaster in der Mitte, dem auch Menschen ohne Mobilitätseinschränkungen gerne ausweichen, rechts und links glatt geklinkerter Fußweg, den allerdings Geschäftsinhaber auch als Ausstellungsfläche nutzen. Christian Lang sagt dazu: „Es ist ein sensibles Thema, bei dem man nicht nur eine Seite berücksichtigen kann.“ Dem Tourismus tut eine Stadt, die ihre Geschäfte bunt nach außen zeigt, gut – für die Barrierefreiheit ist das eher hinderlich. Lob bekommt derweil die Querstraße: „Zwar ist auch hier mittig das Kopfsteinpflaster, aber es gibt Möglichkeiten, auf glatter Fläche die Seiten zu wechseln“, sagt Lang. Auffällig zudem: Etliche Bordsteinkanten sind an Kurven abgesenkt, um den Übergang zur anderen Straßenseite zu erleichtern. Das erleichtert einem Rollstuhlfahrer beispielsweise auch, vom Behindertenparkplatz am Zob in die Stadt zu gelangen – für den Arbeitskreis die Haupttrasse, auf der derzeit das Augenmerk liegt.

Einen Pluspunkt gibt es auch für das barrierefreie WC am Zob und die, nach Langs Beobachtungen, an vielen Stellen tatsächlich ausreichend breiten Fußwege. Als Haken entpuppt sich aber in vielen Fällen der Weg von der einen auf die andere Straßenseite. Beispiel Kreuzung Mühlenstraße / Gerichtstraße / Schleswiger Straße: Über die abgesenkte Bordsteinkante kommt der Rollstuhlfahrer oder der Rollator-Nutzer noch problemlos, dann aber muss er übers Kopfsteinpflaster bis er die andere Seite erreicht. Christian Lang weiß: „Die kleinen Zwischenräume sind eine Qual.“ Das Ziel lautet daher: Die Oberfläche an eben diesen Stellen zu glätten.

Unterm Strich viele Ideen, bei denen die 25.000 Euro schnell knapp werden. Horst Albrecht betont aber: „Hauptsache, wir fangen überhaupt an.“ Und manche Dinge erledigen sich dann vielleicht auch anders: Norbert Leukert erinnert an das Bestreben der Politik und Verwaltung, die Innenstadt im Großen zu sanieren und damit aufzuwerten. Der Faktor Barrierefreiheit könnte auch dabei eine Rolle spielen.

von rn

erstellt am 21.Jan.2017 | 11:30 Uhr