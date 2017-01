Kappeln/Geltinger Bucht : Hochwasser: Kappeln und Flensburger Umland bereiten sich vor

1 von 1 Foto: Rebecca Nordmann 1 von 1

Mittwochmittag und auch am Nachmittag sahen Schlei und Ostsee noch ruhig aus. Dabei hatte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) für den Mittwoch an der Ostsee Wasserstände von 1,20 bis 1,50 Meter über Normal erwartet. Auch eine schwere Sturmflut mit Werten über 1,50 Meter war nach Angaben der Behörde nicht auszuschließen. Deshalb hat Gemeindewehrführer Dirk Schadewaldt auch zumindest Vorkehrungen getroffen, für den Fall, dass jenes Hochwasser im späteren Tagesverlauf doch noch Wirklichkeit werden würde. Ursache für Schadewaldts Aktivität sind Tief „Axel“ und der derzeit generell hohe Füllungsgrad der Ostsee von etwa 30 bis 40 Zentimeter über Normal.

„Wir haben dafür gesorgt, dass uns im Notfall Sand und Folien zur Verfügung stehen“, sagte der Gemeindewehrführer am Mittwochnachmittag. Auch besteht die Möglichkeit, aus dem Florianhaus Mehlby dann eine Amtswehrführungsstelle zu machen, von wo aus bei Bedarf mehrere Wehren und Einsätze koordiniert werden können. Explizit vorgewarnt hat Schadewaldt seine Leute derweil nicht. „Wir müssen sowieso immer bereit sein“, sagte er. Ähnlich unaufgeregt betrachtete Strandbetreiber Theo Kalmar die Situation. „Ja, die Ostsee hat einen guten Wasserstand, aber noch ist es überhaupt nicht dramatisch“, sagte er. „Ich bin entspannt.“

Der stellvertretende Amtswehrführer der „Geltinger Bucht“, Hartmut Christophersen, sagte derweil genauso wie Schadewaldt: „Wir stehen Gewehr bei Fuß.“ . Die Stöpe, eine hauptsächlich aus Aluminium bestehende Verschlussklappe, von Falshöft sei zudem geschlossen worden, der Geltinger Durchlass Grahlenstein sei „dicht“. Die Wehren haben alle Bereiche, in denen das Meer aufs Land überzuschwappen drohe, fest im Auge. Und dazu gehören insbesondere die Kai-Anlagen von Gelting-Mole und in der Gemeinde Maasholm. Und Nils Kobarg, Leiter der Integrierten Station in Falshöft, sagte am Mittwoch: „Menschen und Tiere sind nicht in Gefahr.“ Selbst wenn das Hochwasser mehr als 1,50 Meter über Normal Null ansteige, sei die Geltinger Birk mit ihren Wildpferden und Galloways sicher und geschützt. Denn der Sanddeich, der die Niederungen vor Überflutungen bewahrt, ist drei Meter hoch.

von rn/uk/hjk

erstellt am 04.Jan.2017 | 16:15 Uhr