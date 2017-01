Schulverband Kappeln : Hiobsbotschaft für den Schulverband

1 von 1 Foto: Björn Petry 1 von 1

Es kam unerwartet, schnellte dann aber auf der Liste der Notwendigkeiten sofort ganz nach oben: Der Nahbereichsschulverband Kappeln muss in diesem Jahr doch tiefer in die Tasche greifen als geplant. Erforderlich macht das zum einen die Grundschule Karby, die dringend dem Brandschutz gerecht werden soll, zum anderen die Außenstelle der Gorch-Fock-Schule in Habertwedt, die unbedingt ihr kaputtes Dach reparieren muss. Unterm Strich 125.000 Euro zusätzlich, außerdem werden 60.000 Euro, die eigentlich für einen Windschutz ausgegeben werden sollten, jetzt in Brandschutz investiert. Beides beschloss der Schulverband einstimmig.

Helmut Andresen, Bürgermeister in Grödersby und Vorsitzender des Bau- und Finanzausschusses des Schulverbandes, sprach von einer „Hiobsbotschaft“. „Einen Tag nach unserer Bauausschusssitzung erhielten wir die Nachricht aus Habertwedt, dass das Dach undicht sei“, sagte Andresen. Tatsächlich ergab die anschließende Prüfung einer Dachdeckerfirma, dass das Wasser nicht nur an einer Stelle durch das Flachdach in das Schulgebäude eindringt. Eine punktuelle Reparatur ist bereits erfolgt, aber nicht ausreichend. Laut Verwaltung muss das Dach in Gänze erneuert werden, ein Ansatz, den Andresen teilte. „Man geht wie auf einem Wasserbett“, sagte er. „Das Dach ist komplett aufgeweicht und wirklich hin.“ Ärgerlich sei allerdings, dass dieser Umstand nicht bereits früher aufgefallen sei, etwa bei einer Begehung zur regelmäßigen Laubentfernung. Kosten für die nun notwendige Sanierung: 125.000 Euro.

Die zweite unliebsame Überraschung kam wenige Tage später aus Karby. Dort hatte in der Grundschule zunächst eine Brandschutzübung der örtlichen Feuerwehr, danach – basierend auf dem nach der Übung erstellten Protokoll – eine Begehung mit einem Vertreter der Abteilung Brandschutz des Kreises Rendsburg-Eckernförde stattgefunden. Ergebnis: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde listet fünf Punkte auf, die für einen angemessenen Brandschutz erfüllt werden müssen. Oder, wie es Helmut Andresen formulierte: „Entweder wir schließen den oberen Bereich der Schule oder wir rüsten nach.“ Zu dieser Nachrüstung gehört beispielsweise eine neue und fest im Boden verankerte Fluchttreppe aus dem oberen Stockwerk statt der derzeit vorhandenen Stahlleiter, die nach Angaben des Kreises gar nicht mehr zulässig ist. Zudem müssen im gesamten Gebäude über Funk verbundene Rauchmelder installiert, die Treppenhaustür zum ersten Obergeschoss muss durch eine Rauchschutztür ersetzt werden. Im gläsernen Laubengang, der zwei Gebäudeteile miteinander verbindet, ist ebenfalls eine Rauchschutztür einzubauen, außerdem ist eine Flurdecke zu erneuern, um einem Brand die vorgeschriebene Widerstandsdauer von 30 Minuten leisten zu können. Insgesamt sind dafür Kosten von 60.000 Euro kalkuliert – Geld, das ursprünglich für Windschutz in eben jenem Laubengang ausgegeben werden sollte, um daraus einen Aufenthaltsraum für die Kinder zu machen. Andresen: „Jetzt müssen wir diese Summe aber erstmal für den Brandschutz aufwenden.“

Dörphofs Bürgermeister Frank Göbel bekannte, „Bauchschmerzen“ mit dieser Entscheidung zu haben. Von den vom Kreis Rendsburg-Eckernförde genannten fünf Punkten wollte Göbel nur drei als zunächst zwingend gelten lassen und so finanziellen Spielraum schaffen, „um trotzdem gleichzeitig mit dem Windschutz im Laubengang anzufangen“. Zudem hielt er es „für wenig sinnvoll“, jetzt dort eine Rauchschutztür einzusetzen, nur um kurz danach an gleicher Stelle wieder Boden und Wände zu bearbeiten. Auch Karbys Schulleiterin Inka Gorecki bedauerte mit Blick auf den geplanten Windschutz den zeitlichen Verzug, betonte aber auch: „Die Sicherheit der Schüler geht vor.“ Zudem sei sie froh darüber, dass etwa die unzureichende Fluchtleiter überhaupt aufgefallen sei – „besser bei einer Übung als bei einem Einsatz“.

Und zur allgemeinen Erleichterung konnte Ramona Luszczak aus der Finanzabteilung des Kappelner Rathauses schließlich noch von einer zweiten Auflage des Kommunalinvesitionsförderungsgesetz des Bundes berichten. Eventuelle Zuschüsse werden dann zwar nicht Ausgaben für den Brandschutz drücken können, wohl aber Kosten der energetischen Sanierung, was im Falle des Schulverbandes sowohl auf das Habertwedter Dach als auch auf den Karbyer Laubengang zutreffen könnte. Und dann klingt die Botschaft auch schon gar nicht mehr so sehr nach Hiob.

