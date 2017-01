Kappeln : Heringszaun in Trümmern

1 von 1 Foto: Nordmann 1 von 1

Wer auf der Brücke steht und in Richtung Heringszaun blickt, merkt schnell, dass irgendetwas nicht richtig aussieht. Der linke Ausläufer des Kappelner Aushängeschildes ist an etlichen Stellen deutlich niedergedrückt, auseinandergerissen, schlicht und einfach kaputt. Schuld hat „Axel“, das Sturmtief, das gleich in der ersten Woche des Jahres für kräftigen Wind und das erste Hochwasser gesorgt hat. „Axels“ Spuren am Heringszaun sind aus eben dieser Konstellation Wind und Wasser unübersehbar. Nun sind die Heringstage, wenn die traditionelle Fischfangvorrichtung im Mittelpunkt steht, glücklicherweise noch ganz weit weg. Und entsprechend gelassen reagiert das Rathaus auf die Frage, was denn nun mit dem Heringszaun passieren soll. Ulrich Bendlin von der Bauverwaltung erklärt dazu: „Wir überlegen noch.“

Allerdings hat Bendlins Gelassenheit auch noch einen anderen Grund als die mehr als vier Monate entfernten Heringstage. „Ja, der Zaun ist kaputt, und es sieht auch im Moment wirklich nicht schön aus“, räumt er ein. „Aber wir müssen uns überlegen, ob sich eine Reparatur überhaupt noch lohnt.“ Hintergrund ist der ohnehin geplante grundlegende Neubau des Heringszauns, der in absehbarer Zeit zumindest angegangen werden soll. Ein Neubau, der mindestens 450.000 Euro kostet und in dessen Vorfeld die Überlegung, jetzt noch mehr Geld als üblich zu investieren, offenbar angebracht scheint. Ulrich Bendlin sagt nämlich auch: „Es ist klar, dass wir die Reparatur, die der aktuelle Schaden erfordert, nicht aus Bordmitteln bestreiten können. Da reden wir schon über ein paar Tausend Euro.“ Bislang nämlich hat der Bauhof dafür gesorgt, dass hier und da mal Holz getauscht oder morsche Balken ersetzt wurden. In der nun akuten Situation müsste eine Firma beauftragt werden, dessen ist sich Bendlin sicher. Und mit einem kleinen Lächeln betont er: „Das Rathaus ist nicht lethargisch, wir wollen nur nicht unnötig Geld verschwenden.“

Tatsächlich hat der Heringszaun im vergangenen März nämlich eine wichtige Hürde genommen: Damals sprach sich die Aktivregion Schlei-Ostsee für eine landesweite Förderung des Wahrzeichens aus, erklärte ihn damit zum sogenannten Pool-Projekt. Über Pool-Projekte entscheiden alle Aktivregionen im Land gemeinsam, dafür verfügen sie über 1,4 Millionen Euro aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds während der gesamten Förderperiode, die noch bis 2020 läuft. Geht man von einer Bausumme von 450.000 Euro aus, sind nach derzeitigem Stand 321.000 Euro förderfähig, einen Teil soll die Denkmalpflege tragen, sodass für die Stadt ein Eigenanteil von 72.000 Euro bliebe, an dem sich auch der Verschönerungsverein mit seiner bereits feststehenden Spende beteiligen möchte. Einziger Haken: Der Heringszaun muss sich dem Vergleich mit anderen Pool-Projekten stellen. Allerdings weiß Ulrich Bendlin inzwischen: „Nach meinem jetzigen Kenntnisstand gibt es keine Konkurrenzprojekte.“ Eine Entscheidung diesbezüglich erwartet er in absehbarer Zeit: „Wir reden nicht mehr über ein halbes Jahr, sondern vielleicht über zwei Monate.“

Uwe Frye, Vorstandsmitglied im Verschönerungsverein, hat derweil nur ein Wort für den derzeitigen Zustand des Heringszauns übrig: „Katastrophe.“ Ungeachtet dessen könne er die Überlegungen der Stadt nachvollziehen, größere Ausgaben zum jetzigen Zeitpunkt vermeiden zu wollen. Aber Frye sagt auch: „Das kann trotzdem auf keinen Fall so bleiben. Zumindest eine notdürftige Reparatur sollte machbar sein.“

Dass man sich auch im Rathaus der Bedeutung des Bauwerks bewusst sei und seine Bewahrung überhaupt nicht in Frage stelle, bekräftigt Ulrich Bendlin so: „Wir werden den Heringszaun erhalten – wie auch immer.“ Selbst wenn der linke Arm des Heringszauns im schlimmsten Falle jetzt infolge der Zerstörung gänzlich abgängig sei, „ist der Zaun ja immer noch da“. Und Bendlin prophezeit Hoffnungsvolles: Dass der Zaun jetzt so anfällig war für Wind und Wasserdruck hänge mit dem Eschenholz zusammen, aus dem das Konstrukt besteht und das der Bohrmuschel keinen Widerstand leistet. Das neue Baumaterial des Heringszauns soll Eukalyptusholz sein, deutlich stabiler und robuster gegenüber der Bohrmuschel. „Und es kann gut sein, dass das neue Holz dann auch solchen Strömungsereignissen besser standhält“, sagt der Mann von der Stadtverwaltung.

Die Heringstage beginnen übrigens am 25. Mai. Dann werden wieder jede Menge Menschen raus zum Heringszaun fahren, um den Fang des Tages in Augenschein zu nehmen. Sie werden wetten, zu tief oder zu hoch, bewusst oder unbewusst, und sie werden einen König und eine Königin küren. Und Ulrich Bendlin verspricht: „Nichts davon ist gefährdet.“

erstellt am 18.Jan.2017 | 07:00 Uhr