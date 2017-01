Arnis/Grödersby : Grödersby will nicht für Deich zahlen

vergrößern 1 von 2 Foto: Köhler (2) 1 von 2

„Die nur noch extensiv genutzten Wiesenflächen, die hinter dem Regionaldeich auf Grödersbyer Gemeindegebiet liegen, bedürfen inzwischen keines Hochwasserschutzes mehr.“ Mit dieser Aussage hat sich der Grödersbyer Bürgermeister Helmut Andresen zu Wort gemeldet. Das heißt: Wenn bei heftigem Sturm die Schlei „kochen“ sollte und die Wellen die Niederungen überschwemmen würden, entstünde aus Sicht der Grödersbyer Kommunalpolitiker so gut wie kein Schaden auf ihrem Territorium. Doch im angrenzenden Stadtgebiet von Arnis wäre bei einem solchen Extremfall buchstäblich „Holland in Not“.

Andresen beschreibt die geografischen Gegebenheiten wie folgt: Beginnend beim Arnisser Restaurant „Strandhalle“ verläuft der Deich – vorbei an der Badestelle – in Richtung Marienhof, bis er dann Richtung Norden rechtwinklig abzweigt. Ursprünglich war diese Schutzanlage nur ein Knüppeldeich, mit dem Arnis vor Hochwasser geschützt werden sollte. Dieser „Alte Damm“ wurde später zwecks Landgewinnung erhöht. Dabei entstanden die Wiesen westlich von Arnis. Von da an bewahrte der Deich die Grödersbyer und Arnisser Wiesen vor Überflutung. In der Gegenwart bleiben die Grödersbyer Flächen nur deshalb noch eingeschränkt bewirtschaftbar, weil Pumpen das ständig einlaufende Wasser beseitigen. Die Arnisser Wiesen haben sich zwischenzeitlich zu einem Schilfgebiet entwickelt, das bis zu 2,40 Meter unter Normal Null liegt. Erst später wurden am Südwestrand von Arnis Häuser gebaut, die sich im Schutze des Deiches (scheinbar) sicher fühlten. Die Deichkrone am Schleiufer hat eine Höhe von etwas mehr als zwei Meter über NN, der Querdeich etwa rund 15 Zentimeter weniger.

Als Schwachstelle in Arnis gilt die Parkstraße, weil sie nicht durch einen Deich geschützt ist. Sie erreicht an der höchsten Stelle lediglich 1,80 Meter über NN. Dies birgt die Gefahr, dass die Schleifluten sozusagen über den „Hintereingang“ namens Parkstraße zu den tiefer gelegenen Wohngebäuden am Lindenweg und in der Schulstraße strömen könnten. Noch eine Besonderheit: Die Grundstücke des gesamten Deiches, wie auch die Badestelle, der Arnis sogar den Beinamen „Bad“ zu verdanken hat, sind zwar Arnisser Eigentum, liegen aber auf Grödersbyer Gemeindegebiet.

Nach dem Willen des Landesbetriebs für Küstenschutz soll zur nachhaltigen Verbesserung der Situation ein großer Teil des Bewuchses – sprich Bäume und Büsche – vor dem Regionaldeich entfernt werden, damit das Wurzelwerk nicht den Damm brüchig werden lässt. Der Arnisser Bürgermeister Bernd Kugler hingegen folgt dem Bürgerwillen und plädiert für den Erhalt des Bewuchses beim Alten Damm. Nach Andresens Worten ist die Landesbehörde nunmehr mit einem Kompromiss einverstanden. Danach soll nur ein Teil des Bewuchses entfernt werden – und zwar abseits der Badestelle. Allerdings wird weiterhin ins Auge gefasst, den Querdeich zu erhöhen und stabiler zu machen und den Plattenweg, der in Richtung Grödersbyer Marienhof führt, im Bereich einer Senke anzuheben. „Die Gemeinde Grödersby lehnt es ab, sich an den Kosten für dieses Projekt zu beteiligen, weil wir keinen Nutzen davon haben“, erklärt Bürgermeister Andresen. Eine „große Lösung“ würde seiner Schätzung nach eine sechsstellige Investitionssumme erfordern.

Laut Vertrag muss Grödersby nach Abzug von Fördermitteln jährlich rund 3000 Euro an laufenden Kosten für die Deichunterhaltung hinblättern – ein Anteil von 45 Prozent (Arnis zahlt 55 Prozent). Um die Kuh vom Eis zu holen, schlägt die Gemeindevertretung von Grödersby eine Art Gebietsreform bezüglich der Flächen des Deichs entlang der Schlei vor: Hochwassergefährdete Flächen inklusive der Badestelle könnten an Arnis übertragen und damit die Kostenaufteilung deutlich zu Lasten der Stadt Arnis verändert werden, „da der Bedarf für den Deich nur in Arnis gesehen wird“.

Bei alledem hat der Wasser- und Bodenverband Grödersby mehr als ein Wörtchen mitzureden. Nicht die Kommunen, sondern der Verband ist für die Belange des Hochwasserschutzes auf einem Gebiet von 1500 Hektar zwischen Ekenis-Pageroe und Arnis für rund 250 Land- und Hauseigentümer zuständig. Verbandsvorsteher Peter-Martin Dreyer, zugleich Bürgermeister von Rabenkirchen-Faulück, sieht das weitere Vorgehen im Bereich Grödersby-Arnis „völlig entspannt“. Was die vom Landesbetrieb für Küstenschutz verlangte teilweise Abholzung am Alten Damm betrifft, so könne der Verband aktuell auf ein Angebot von 7000 Euro zurückgreifen, berichtet Dreyer. Diese Form der Deichsicherung erfordere „also keine Riesensumme“. Klar ist dem Verband ohnehin, dass die kleinste deutsche Stadt nicht vor Überflutung bei der extremen Wetterlage wie im Jahre 1872 geschützt werden kann. Wasserstandsmarken in der Langen Straße von Arnis zeigen noch immer, wie verheerend damals die Schlei in die Häuser eingedrungen war. Dazu weiß Peter-Martin Dreyer: „Schätzungen von Experten zufolge ist mit solchen Katastrophen nur alle 6000 Jahre zu rechnen.“



Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen