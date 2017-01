Kappeln : Frischer Anlauf fürs Fahrradkonzept

1 von 1 Foto: IGU 1 von 1

Dass die Umsetzung des Fahrradkonzeptes, das die Interessengemeinschaft Umwelt (IGU) erstmals im Winter vor vier Jahren vorgelegt hatte und das auf nahezu uneingeschränkte Zuneigung gestoßen war, derart viel Zeit in Anspruch nehmen würde, empfindet mindestens die IGU als enttäuschend. Immer wieder mahnte sie in der Vergangenheit die Beschäftigung mit dem Papier an, sprach von verlorener Zeit und verpassten Fördermöglichkeiten. Immerhin: Im zurückliegenden Juni konnte der damals noch in der Verwaltung dafür zuständige Manfred Wehking von verschiedenen Neuausschilderungen und mehreren Markierungen berichten. Und der SPD-Fraktionsvorsitzende Rainer Moll hatte jüngst dem Seniorenbeirat erläutert, dass sich vier Maßnahmen, die ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, mit Instandsetzung und Sanierung der Fuß- und Radwege befassen. Allein: Das reicht nicht jedem. Und so hatten die Grünen schriftlich dafür geworben, begrenzt auf zunächst drei Jahre jedes Jahr 50.000 Euro in den städtischen Haushalt für die Fahrradinfrastruktur einzustellen. Der Antrag lag in der Folge zunächst dem Haupt-, dann dem Verkehrs- und schließlich dem Bauausschuss vor. Die jeweils mehrheitlichen Abstimmungsergebnisse in Kurzform: Nein. Ja. Nein.

Dabei, das muss erwähnt werden, herrschte durchaus Einigkeit darüber, was Norbert Dick (Grüne) für seine Fraktion so erläuterte: „Ziel unseres Antrags ist es, einfach mal Bewegung in die Angelegenheit zu bringen.“ Nach vier Jahren offenbar ein Anliegen, das etliche teilen mochten. Dick setzte noch einen drauf: „Vielleicht dient er auch dazu, ein bisschen Druck zu erzeugen, damit wirklich etwas passiert.“ Seine vorrangige Absicht bestand indes darin, „zusätzliche Infrastruktur“ zu schaffen, nicht nur vorhandene zu erhalten. Derweil tat sich Michael Arendt (LWG) schwer damit, einen Pauschalbetrag freizugeben. „Ohne zu wissen, was genau dahintersteht, habe ich Bauchschmerzen, das so zu beschließen“, sagte Arendt. Auch Volker Ramge (CDU) empfand die angestrebte Summe als zu hoch und die nicht näher benannte Verwendung als zu vage, aber: „Die Idee, die hinter dem Antrag steht, ist völlig richtig.“ Er hielt es jedoch für sinnvoller, einzelne Beträge an konkrete Maßnahmen zu koppeln und erinnerte in diesem Zusammenhang an einen Beschluss des Umwelt- und Verkehrsausschusses vom August 2013. Darin wurde die Verwaltung beauftragt, einzelne Punkte des IGU-Fahrradkonzeptes auf Umsetzbarkeit zu prüfen und jeweils beschlussfähig vorzulegen. Zudem sollte der Ausschuss, dem mit Michael Schattka übrigens ein Grüner vorsitzt, selber Ortstermine abhalten. Und nun, dreieinhalb Jahre später, stellte Schattkas Fraktionskollege Dick fest: „Seit dreieinhalb Jahren ist nichts passiert.“ Es sei sowohl für Verwaltung als auch für Politik an der Zeit, „endlich eine gewisse Planung zu starten“.

Martin Danger, der Manfred Wehkings Posten im vergangenen Spätsommer geerbt hatte, teilte derweil mit, Kenntnis vom Fahrradkonzept zu haben, allerdings mit verschiedenen Aussagen dazu konfrontiert worden zu sein – von „es ist noch nichts angefasst“ bis „einzelnes ist schon längst umgesetzt“. Dangers eigene Einschätzung: „Das ist alles sehr diffus und bedarf dringend einer Aufarbeitung.“ Die wiederum forderte Thorsten Schacht (SPD) auch ein, denn: „Es ist nicht die Politik, die die Sache ausbremst.“ Gleichwohl machte Danger deutlich, dass er aus der Vergangenheit nicht nur das Thema Radwege aufzuarbeiten habe und schlug vor, ähnlich wie bereits im Hauptausschuss gehandhabt, der Politik künftig den jeweiligen Verfahrensstand einzelner Beschlüsse anhand eines Ampelsystems anzuzeigen. Die Ampel des Fahrradkonzeptes steht derzeit vermutlich auf Dunkelgelb, vielleicht sogar auf Rot – je nachdem, wen man fragt. Das grüne Licht leuchtet erst in einiger Entfernung. Aber es ist zu sehen, und dafür hat sich der Antrag der Grünen-Fraktion, wenn er am Ende auch keine Berücksichtigung fand, allemal gelohnt.

von rn

erstellt am 11.Jan.2017 | 07:00 Uhr