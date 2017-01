Kappeln : Ein Spaziergang zur Rettung der Bäume

1 von 1 Foto: Nordmann 1 von 1

Es ist wohl so: Wer durch die Stadt läuft, tut dies meist mit einem Ziel vor Augen. Irgendwo muss man zu einer bestimmten Zeit sein, für Umsicht rechts und links des Weges bleibt häufig nicht viel mehr als ein Augenblick. Vor allem Dinge, die sowieso immer da sind, rutschen durchs Aufmerksamkeitsraster. Beispielsweise Bäume. Die fallen häufig erst dann auf, wenn sie weg sind. Im aktuellen Baumprotokoll der Stadt, 26 Seiten stark, taucht 53 Mal das Wort „Fällung“ auf, hin und wieder verbunden mit einem „vorsorglich“. An 53 Stellen also wird die Fällung eines Baumes empfohlen, oft weil dieser als krank oder faul oder abgestorben kategorisiert wird. Für die CDU-Fraktion war das Anlass, auf einige dieser Bäume selber einen Blick zu werfen, weil, so formulierte es die Parteivorsitzende Corinna Graunke, „wir uns so gar nicht damit abfinden können, dass sie alle gefällt werden sollen“. Unterstützung erhielten die Politiker dabei von drei Vertretern der Interessengemeinschaft Umwelt (IGU), zudem schlossen sich weitere Interessierte der SPD-Fraktion der am Ende rund eineinhalbstündigen Baumbegehung an.

Los ging’s am Museumshafen, wo das Baumprotokoll die vorsorgliche Fällung einer Kopfpappel und eines Ahorns vorschlägt, zumindest aber verkürzte Rückschnittintervalle und eine intensive Begutachtung. Zur Kopfpappel fiel Dieter Rackow, zweiter Vorsitzender der IGU, sofort auf: „Ja, die ist hohl und entspricht vielleicht nicht dem Schönheitsideal, aber das macht nichts.“ Dass eine Fällung in den Augen der IGU viel schwerer ins Gewicht fallen würde, verdeutlichte die Vorsitzende Eva Heimsoth, als sie zwischen den Ästen ein Vogelnest entdeckte. „Deswegen sind alte Bäume so wertvoll: Ihre Höhlen und Risse bieten Gelegenheit zum Nestbau.“ Und dann äußerte Rackow noch einen anderen Gedanken. „Wie wäre es denn“, so der Experte, „wenn man entlang des Museumshafens wieder mehr Bäume pflanzen würde?“ Der Ahorn nämlich, dem das Baumprotokoll eine „sehr große Stammfußwunde mit Fäulnis und Pilzbefall“ attestiert, kann auch in Rackows Augen gefällt werden. „Meiner Meinung nach liegt hier ein Pflegefehler vor“, sagte er. „Da ist falsch geschnitten worden. Der Ahorn kann weg.“ Und auf die ein wenig überraschten Blicke seiner Begleiter schob er noch ein „ehrlich“ hinterher. Eine Trauerweide nahe der Nestlé war nach den Worten von Eva Heimsoth derweil noch im vergangenen Jahr zur Fällung vorgesehen, blieb nach einer weiteren Begutachtung, die das Baumprotokoll noch vorgezogen hatte, dann aber doch verschont. Heimsoth: „Das war gut gemacht.“

Grundsätzlich ist der IGU-Vorsitzenden allerdings eine andere Neigung aufgefallen. „Alles Grün, was sich im Stadtkern befindet, hat eher die Tendenz zu verschwinden“, sagte sie, als sich die Gruppe weiter in Richtung Innenstadt bewegte. Zwar ist die Verwaltung bestrebt, die Kiefer, deren Wurzelwerk die Betonplatten hochdrückt und so zu Stolperfallen werden lässt, auf dem Deekelsenplatz zu erhalten und hat die Wurzeln stattdessen nur in Maßen zurückschneiden lassen. Aber auch dort heißt es: Sollte dadurch die Standsicherheit der Kiefer gefährdet sein, müsse eine Fällung in Betracht gezogen werden (wir berichteten). Corinna Graunkes Anmerkung dazu: „Dann wäre dieser Platz ja völlig trostlos.“

Eva Heimsoth formulierte derweil einen Wunsch: „Es wäre schöner, wenn man bei einem kranken Baum erstmal gucken würde, wie man dem Baum helfen kann, anstatt ihn zu fällen.“ Oder wenn man einem Baum die Zeit einräume, sich selbst zu helfen – so wie die zur Fällung vorgeschlagene Kastanie nahe der Gemeinschaftsschule, der sich Corinna Graunke mit diesen Worten näherte: „Der soll weg? Ach nein!“ Dieter Rackow hatte indes erkannt, dass der Baum die im Protokoll beschriebenen Wunden am Stamm inzwischen von selber wieder geschlossen hatte. Rackows Fazit: „Er muss saniert werden, aber ich würde ihn immer stehen lassen.“ Auf der alten Obstwiese hinter dem Rathaus fiel Eva Heimsoth derweil etwas Anderes ins Auge: Nahezu alle der noch jungen, nachgepflanzten Bäume zeigen unten am Stamm auffällige Einkerbungen. „Wir vermuten, dass diese Verletzungen von einem Rasenmäher stammen“, sagte Heimsoth und in diesem Fall wohl hätten vermieden werden können.

Die Essenz aus eineinhalb Stunden Baumbegehung fasste der CDU-Fraktionsvorsitzende Volker Ramge am Ende so zusammen: „Das Baumprotokoll kann so nicht beschlossen werden. Es muss differenzierter verfahren werden.“ Und: „Eine Fällung kann kein Ersatz für Baumpflege sein.“ Die IGU freute sich übrigens über das Interesse der Kommunalpolitiker, die von sich aus den Kontakt zu den Umweltschützern gesucht hatten. IGU-Mitglied Malte Dallmeyer lobte: „Es ist immer besser im Vorfeld über die Sache zu sprechen. Wenn es erstmal Thema im Ausschuss ist, ist es meist schon entschieden und man muss dagegen an diskutieren.“ Noch wichtiger war ihm allerdings ein anderer Aspekt. „So eine Aktion wie heute schult das Bewusstsein“, sagte Dallmeyer. „Ich bin sicher, die Leute, die mit dabei waren, gucken künftig anders hin und nehmen die Bäume bewusster war.“ Und zwar nicht erst dann, wenn sie weg sind.

von rn

erstellt am 23.Jan.2017 | 07:00 Uhr