Gorch-Fock-Schule : Ein fürsorglicher Faschings-Muffel geht

Das Buch, das Schulrätin Gabriele Wiese für Barbara Scheufler mitgebracht hatte, trug einen vielsagenden Titel. „Na super, wenn morgen die Welt untergeht, habe ich mein ganzes Leben in der Schule verbracht!“ stand in leuchtendem Gelb auf dem hellblauen Einband. Und auch wenn in diesen Worten eigentlich ein kleines Fünkchen Ironie mitschwang, würde Barbara Scheufler den Satz vollkommen aufrichtig unterschreiben. Ja, sie hat zumindest einen ganz entscheidenden Teil ihres Lebens in der Schule verbracht. Und ja, es war super. Dass nicht nur sie selber das genau so sah, sondern auch jede Menge andere Menschen, wurde am späten Mittwochnachmittag deutlich. Die Leiterin der Gorch-Fock-Schule feierte in der Aula ihrer Schule ihren Abschied – ein, passend zu Scheuflers Naturell, sehr herzlicher und fröhlicher Abschied, der sie aber trotzdem hin und wieder zum Taschentuch greifen ließ.

Und die Hauptperson des Tages durfte sich über viele Gäste freuen, die sie nach ihren eigenen Worten „gerne an meinem letzten Tag noch einmal sehen wollte“. Darunter waren nicht nur die aktuellen Leiter der umliegenden Schulen, auch Scheuflers Vorgänger an der Gorch-Fock-Schule, Olaf Peters, war gekommen, genauso die Leiterin der früheren Christophorus-Schule, Marianne Lilje. Nicht nur an die Genannten, auch an „aktive Eltern“, ein „engagiertes Kollegium“, eine „verständnisvolle Verwaltung“ und einen „hervorragenden Schulträger“ richtete Barbara Scheufler Dankesworte, bevor sie Gabriele Wiese das Rednerpult überließ. Die Schulrätin hatte Scheuflers Entlassungsurkunde dabei, jedoch war schnell zu merken, dass die beiden mehr verband als ein Stück Papier. Zunächst nannte Wiese Barbara Scheuflers Schullaufbahn, die sie praktisch von Beginn an in Kappeln verbracht hatte, anerkennend „unglaublich“. Und: „Etwas Derartiges habe ich noch nie erlebt.“ Die Schulrätin lobte Scheuflers „sehr individuellen Blick auf jeden Schüler“, ihre „Fürsorge und Wertschätzung gegenüber dem Kollegium“ und ihre „sehr strukturierte Arbeitsweise“. Die scheidende Schulleiterin habe es verstanden, für Sicherheit und Kontinuität zu sorgen, sei zudem außerhalb der Schule hervorragend vernetzt, was wiederum der Schule zugute kam. Wiese: „Ich schätze Ihre Art, Dinge mit klaren Worten auf den Punkt zu bringen, gespickt mit einer Portion Selbstironie.“

Dass Scheuflers Kollegium durchaus genauso klar auftreten kann, wurde im Anschluss deutlich. Die Lehrerinnen und Lehrer hatten sich besondere Eigenschaften und Funktionen ihrer Vorgesetzten herausgegriffen, diese bebildert und in die Kategorien „besonders gern gemacht“, „tapfer ertragen“ und „aufgabengerecht erfüllt“ sortiert. So erfuhr die Festgesellschaft beispielsweise dank des liebevoll gestalteten Vortrags, dass Barbara Scheufler ganz offenbar ein Faschings-Muffel ist und keinerlei Scheu hat, das nach außen zu tragen. Der Beweis: Ein Rosenmontags-Foto, auf dem alle in bunten Kostümen zu sehen sind – mit einer Ausnahme.

Für den Schulträger stellte danach Schulverbandsvorsteherin Marta Kraft Barbara Scheuflers Art und Weise der Schulleitung heraus. „Du hast dem Kollegium viel Raum gegeben, sich zu entwickeln und die Geschicke der Schule als Team gelenkt.“ Und dann erinnerte Kraft an das Sprichwort, das vor fünf Jahren, als Scheufler die Leitung der Gorch-Fock-Schule übernommen hatte, für die damals 60-Jährige gesprochen habe: „Wenn der Wind der Veränderung kommt, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen“, zitierte Kraft. „Du hast wunderbare Windmühlen gebaut.“ Und für die Kirchengemeinde Ellenberg überreichte Pastor Jörg Jackisch der baldigen Ex-Schulleiterin einen großen hölzernen Engel als Wegbegleiter. Jackisch: „Nun darf Zeit sein, Ihre Zeit ganz anders zu füllen. Und Sie dürfen diese Zeit selbst übernehmen.“

Dass Barbara Scheufler tatsächlich gerne Platz für andere macht – in diesem Fall für Wiebke Christiansen-Hansen als kommissarische Schulleiterin –, dass aber gleichzeitig ein bisschen Wehmut mitschwingt, stellte sie am Ende selber klar. „Was vergangen ist, hat mir viel Spaß gemacht. Und das Gute, das hier passiert ist, werde ich nie vergessen. Aber ich freue mich auch auf das, was kommt.“ An dieser Stelle und trotz aller Freude erstmal auf ein Taschentuch.

von rn

erstellt am 26.Jan.2017 | 18:14 Uhr