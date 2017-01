Kappeln : Der Kampf um das Grün in der Stadt

1 von 1 Foto: Nordmann 1 von 1

Als Dieter Rackow im Mai vergangenen Jahres nach drei Jahrzehnten als Vorsitzender den Schritt in die zweite Reihe der Interessengemeinschaft Umwelt (IGU) tat, hatte er es bereits angekündigt: Bäume in der Stadt sollten der künftige Schwerpunkt der Arbeit der IGU sein. Vor allem nachdem innerhalb kurzer Zeit eine ganze Pappelreihe an der B 199 sowie drei alte Linden und eine Kastanie in der Hindenburgstraße gefällt wurden. Es war also keine große Überraschung, dass die IGU mit Rackow und ihrer Vorsitzenden Eva Heimsoth beim Ausschuss für Umwelt und Verkehr vertreten war, als das Baumprotokoll und daraus resultierende Schritte diskutiert werden sollten. Etwas kurios: Nachdem zuvor der Hauptausschuss 21.000 Euro für Baumpflegearbeiten und neue Staudenbeete sowie weitere 5000 Euro für Ersatzpflanzungen bereitgestellt hatte, schob der Umweltausschuss nach ausführlicher Debatte den gesamten Themenkomplex in seine nächste Sitzung – und verzichtete so vorerst darauf, das avisierte Geld auszugeben.

Dabei geht es im Kern ganz offenbar um etwas Grundsätzliches: 54 für dieses Jahr geplante Fällungen gehen aus dem aktuellen Baumprotokoll hervor, für drei davon ist ein gesonderter Beschluss erforderlich, da diese Bäume aufgrund ihrer großen Stammumfänge geschützt sind. Eva Heimsoth erklärte dazu vor dem Umweltausschuss: „Wir beobachten mit großer Sorge, dass alte Bäume abgeholzt werden.“ Auch eventuelle Ersatzpflanzungen könnten dem Wert eines alten Baumes nur schwer gerecht werden, dafür wären nach Heimsoths Rechnung schon 70 Pflanzungen erforderlich. „Unser Appell lautet daher: Bitte erhalten Sie die alten Bäume, wenn kein zwingender Grund vorliegt, sie zu fällen“, sagte die IGU-Vorsitzende. Zumal in der gesamten Innenstadt ohnehin nur noch ein alter Baum existiere, nämlich die Kiefer auf dem Deekelsenplatz. Heimsoth: „Und auch der steht auf Ihrer Liste.“ Stimmt, auch die Kiefer war Teil eines Beschlusses, weil ihre Wurzeln die Betonplatten des Deekelsenplatzes an verschiedenen Stellen nach oben drücken und so Stolperfallen verursachen. Mitarbeiter des Bauhofes haben diese Wurzeln inzwischen in geringem Maße beschnitten, um die Platten wieder ebenmäßig verlegen zu können. Das Problem: Auf Dauer könnte so die Standfestigkeit der Kiefer gefährdet sein, was wiederum zu ihrer Fällung führen könnte. Derzeit wird der Baum jedoch lediglich beobachtet, eine Fällung ist noch kein Thema. Gleichwohl hakte Eva Heimsoth weiter nach. „Gibt es ein Umweltkonzept?“, wollte die IGU-Vorsitzende wissen. Denn: „Es ist wichtig, rechtzeitig über so etwas nachzudenken, sonst entsteht immer eine ökologische Lücke. Ich wünsche mir daher, dass wir wirklich ins Gespräch kommen.“

Peter Boltz (CDU) griff den Ansatz auf und räumte ein, bei einer Beurteilung, ob ein Baum tatsächlich gefällt werden müsse, auf die Einschätzung eines Experten angewiesen zu sein. Sein Vorschlag: „Vielleicht kann man sich im Vorfeld mit der IGU unterhalten.“ Auch Volker Ramge (CDU) machte sich dafür stark, die Umweltverbände zu dem Thema zu hören, um Bäume „nicht leichtfertig“ zu fällen. Auf seine Anregung hin stellte der Umweltausschuss das Thema inklusive der Entscheidung über die Fällung der drei Großbäume bis zur nächsten Sitzung zurück.

Dann allerdings wird der Stadtgärtner, der das Baumprotokoll erstellt und daraus erforderliche Schritte abgeleitet hatte, nicht anwesend sein, das teilte Bürgermeister Heiko Traulsen bereits mit. Dabei hatte sich das der Ausschuss einstimmig gewünscht. Traulsen sagte dazu: „Der Stadtgärtner hat sein Urteil im Protokoll abgegeben. Wenn das nicht reicht, kann ein weiterer Gutachter beauftragt werden, aber dann muss man mir dazu auch die finanziellen Mittel in die Hand geben.“

Apropos Finanzen: Die hatte der Hauptausschuss bereits im Vorfeld für 2017 bereitgestellt, insgesamt 26.000 Euro für Baumpflege und Ersatzpflanzungen – verbunden mit der Maßgabe, dem Fachausschuss zwar das Budget vorzugeben, ihm aber freie Hand bei der Entscheidung, was konkret damit zu tun ist, zu lassen. Stand jetzt: Erstmal gar nichts. Und vielleicht ist das bei solch durchaus folgenreichen Bestimmungen wie der Fällung eines jahrzehntealten Baumes gar keine so schlechte Wahl.

von Rebecca Nordmann

erstellt am 10.Jan.2017 | 07:00 Uhr