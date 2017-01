Barbara Scheufler : „Das waren meine besten Jahre“

1 von 1 Foto: Nordmann 1 von 1

Frau Scheufler, wollten Sie eigentlich immer Lehrerin werden?

Nein. Das werden Sie jetzt nicht glauben, aber ich wollte Journalistin werden. Geschichte, Wirtschaft und Politik waren meine Lieblingsfächer, gerade mit Politik habe ich mich schon früh beschäftigt. Mein Onkel war mit Marion Gräfin Dönhoff befreundet, und die sagte mir dann: Wenn du Journalistin werden willst, solltest du Politikwissenschaften studieren, am besten promovieren und eine Familie kannst du dir abschminken. Danach habe ich mich dann nicht mehr getraut, diesen Weg einzuschlagen.

Im Dezember 2011 wurden Sie Schulleiterin der Gorch-Fock-Schule. Tatsächlich sind Sie schon nach dem Studium in Braunschweig und Kiel nach Kappeln gekommen, erst zur Christophorusschule, 2005 dann nach Ellenberg. Sie haben also Ihre gesamte berufliche Laufbahn an der Schlei verbracht. Warum?

Das hängt mit meiner Kindheit zusammen. Mein Vater war hochdekorierter Marineoffizier, und wir sind seiner Karriere immer hinterhergezogen. Ich war über Jahre nie irgendwo zu Hause, habe stattdessen in vier Jahren dreimal die Grundschule gewechselt. Ich kam aus Bonn und sollte plötzlich in Kiel plattdeutsche Gedichte auswendig lernen. Das Drama können Sie sich vorstellen (lacht). Als ich dann im August 1974 nach Kappeln kam, habe ich gemerkt, dass es hier sehr überschaubar ist. Beständigkeit, die mir als Kind so fehlte, habe ich dann nachgeholt. Zum Beispiel gehe ich seit 40 Jahren zum gleichen Friseur (lacht).

War das die richtige Entscheidung? Oder hätte Sie noch etwas Anderes gereizt?

Es war richtig, ich habe mich hier immer wohlgefühlt. Vielleicht hätte mich ein Auslandsaufenthalt gelockt, aber da waren eher die Sekundarstufe-II-Lehrer gefragt. Außerdem ist diese Beständigkeit für meinen Sohn gut gewesen. Ich wollte vermeiden, dass er dasselbe durchlebt wie ich als Kind.

Was ist denn das Besondere der Kappelner Schullandschaft?

Ich halte es schon für etwas Besonderes, dass eine Stadt dieser Größenordnung bis auf die Förderschule das gesamte Spektrum an Schularten anbieten kann. Und ich habe es immer als sehr angenehm empfunden, dass die Schulleitungen untereinander sehr kooperativ gehandelt haben. Ein Beispiel: Als unsere Sporthalle geschlossen werden musste, hat es einen Anruf gekostet und wir bekamen an zwei Tagen Hallenzeiten am Gymnasium. Das war beeindruckend. Mit der Gemeinschaftsschule haben wir eine Zeit lang bei den offenen Ganztagsangeboten zusammengearbeitet, und die Berufsschule ist immer bei unseren Infoabenden für die vierten Klassen vertreten. Das gegenseitige Verständnis ist wirklich da.

Bei aller Beständigkeit haben Sie auch zwei einschneidende Veränderungen erlebt. 2010 wurde die Gorch-Fock-Schule zur einzigen Anlaufstelle für Grundschüler, 2013 haben Sie Ihren letzten Hauptschuljahrgang entlassen. Beide Veränderungen haben Sie nicht nur ausgehalten sondern auch mitgestaltet.

Ja, das haben wir wirklich. Gerade bei der Konzeptarbeit für die reine Grundschule haben die Kollegen alle toll mitgezogen. Ich habe eine Arbeitsgruppe aus meiner Konrektorin, unserer Außenstellenleiterin und mir gegründet, und jeder hat seine Stärken eingebracht. Gerade unsere Außenstelle in Habertwedt auf der anderen Schleiseite hat uns vor konkrete Herausforderungen gestellt, weil die Kollegen immer über die Brücke mussten. Also haben wir unseren Stundenplan den Brückenzeiten angepasst, was aber auch bedeutete, dass die Kollegen ihre Pause häufig im Auto verbringen mussten. Und selbst das haben alle mitgetragen.

In Habertwedt haben Sie die kleine Außenstelle, in Ellenberg den großen Hauptstandort.

Und trotzdem sind wir eine Schule. Das versuchen wir auch von Anfang an in die Köpfe der Kinder zu transportieren. Wenn wir beispielsweise unsere Gottesdienste zu Erntedank in der Auferstehungskirche und zu Weihnachten in der Nikolaikirche feiern, organisieren wir Busse, damit alle Kinder daran teilnehmen können. Ansonsten haben beide Standorte ihre jeweiligen Vorteile: Habertwedt ist sehr überschaubar, sehr kuschelig, in Ellenberg wiederum kann man das große System, das den Kindern ja spätestens in der weiterführenden Schule bevorsteht, besser anbahnen und auch einen Lehrerausfall anders kompensieren.

Sie halten die Grundschuljahre demnach für sehr prägende Jahre.

Sogar unendlich prägend. Kinder erleben zum ersten Mal einen Rahmen, den sie nicht selber gestalten können, innerhalb dessen sie aber trotzdem zurechtkommen müssen. Das kann schon eindrucksvoll sein.

Sie selber wirken trotz der Hektik eines Schulalltags geduldig und ausgleichend.

Eigentlich bin ich überhaupt nicht geduldig, das musste ich mir tatsächlich antrainieren. Und es kann auch sein, dass Kollegen das nuancenhaft anders sehen (lacht). Aber es war mir immer wichtig, den Kindern gegenüber verlässlich zu sein, und zwar in guten und schwierigen Situationen. Und für alle den gleichen Rahmen abzustecken. In der Leitungsfunktion habe ich außerdem Wert darauf gelegt, mich bei Problemen vor meine Kollegen zu stellen, das hätte ich mir nämlich selber in meinen Anfangsjahren als Lehrerin öfter gewünscht.

Ganz persönlich: Was war Ihr schönstes Erlebnis in Ihrer Zeit als Lehrerin?

Ich habe viele Schüler gehabt, die sich richtig toll entwickelt haben, die zum Beispiel jetzt einen eigenen Betrieb führen oder in leitenden Positionen sitzen. Und da bilde ich mir ein, dass Schule und damit auch ich dazu ein Stück weit beigetragen haben.

Fällt es Ihnen denn schwer, all das jetzt loszulassen?

Überhaupt nicht. Alles hat seine Zeit, jetzt können andere übernehmen. Und außerdem möchte ich einfach nicht mehr auf diesen kleinen Stühlen sitzen (lacht). Ich bin unendlich dankbar, dass ich mir meine Fröhlichkeit bewahrt habe, und dafür, dass ich aus beruflicher Perspektive über die Gorch-Fock-Schule sagen kann: Das waren meine besten Jahre.

Gibt es etwas, das Sie als Pensionärin tun möchten, wozu bislang die Zeit fehlte?

Klavier spielen und Dänisch lernen. Außerdem muss ich lernen, die Dinge auf mich zukommen zu lassen. Nach Jahrzehnten, in denen ich so viel geplant und organisiert habe, fällt mir das extrem schwer.

