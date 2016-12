Kappeln : Auf dem Parkplatz hat es Piep gemacht

1 von 1 Foto: sb 1 von 1

Drei Prüfungen hat es gebraucht, bis ich meinen Führerschein endlich in der Tasche hatte. Schuld daran war natürlich nicht ich – das versteht sich. Beim ersten Mal war es der Prüfer, der sich partout weigerte meine Einparkkünste gut zu heißen und darüber hinweg zu sehen, dass ich mehrere Anläufe brauchte, bis ich neben dem einzigen Auto auf dem Parkplatz zum Stehen kam. Beim zweiten Mal war es ein anderer Verkehrsteilnehmer, der unglücklicherweise auf seine Vorfahrt bestand. „Da musste ich einfach bremsen“, erklärte mir mein Fahrlehrer damals entschuldigend seinen Eingriff, um den drohenden Frontalzusammenstoß abzuwenden. Nun denn, beim dritten Anlauf sollte der Verkehrs-Gott, so es ihn denn gibt, nicht nur mit mir, sondern auch gnädig sein. So übersah er, dass ich kilometerweit auf einer leeren Landstraße mit Tempo 30 hinter einem Trecker herfuhr – ohne ein Überholmanöver auch nur in Erwägung zu ziehen. Weniger schien mir einfach mehr.

Seit nunmehr zehn Jahren habe ich die Fahrerlaubnis. Meine Bilanz: Kein Unfall, keine Punkte in Flensburg, drei Blitzer-Fotos und ein Kratzer von zwei Metern Länge an der Beifahrertür. Nach diesen Startschwierigkeiten eine übersichtliche Ausbeute mit der anfangs nicht zu rechnen war. Wie sieht es um meine Fahrkünste nun aber wirklich aus? Würde ich den Führerschein heute bestehen und welche Fehler haben sich in den zehn Jahren eingeschlichen? Mit Fahrlehrer Michael von Poppe von der Fahrschule Prang habe ich den Test gemacht.

Der orangefarbene Golf VII wartet schon an der Aral-Tankstelle. Michael von Poppe begrüßt mich freundlich, findet die Idee einer neuerlichen Fahrprüfung gut, sagt: „Super, machen wir.“ Wir steigen in das Auto ein, ich justiere Sitz und Spiegel, staune über die moderne Technik (elektronische Handbremse – noch nie gesehen), starte den Motor und rechne damit, die Tankstelle nicht zu verlassen, ohne bereits signifikante Verkehrsregeln missachtet zu haben.

Der Start soll mir glücken. Ich biege auf die B 203 und wir fahren Richtung Eckernförde. Soweit, so unsicher. „Ist man eigentlich nervös, wenn man wieder im Fahrschulauto sitzt?“, fragt Michael von Poppe. „Ja, schon. Auch wenn es um nichts geht“, antworte ich. Der Stachel durchgefallener Prüfungen sitzt tief. Das Piepen der Bremse meines Fahrlehrers dröhnt noch immer wie ein Tinnitus in meinen Gedanken.

„Wir fahren an der nächsten Kreuzung rechts. An der nächsten Kreuzung rechts, bitte“, sagt Michael von Poppe wie er es heute sicher schon zuhauf gesagt hat. „Und dann die nächste links.“ Ich steuere das orangene Gefährt in die Straße. „Ahaaa, hier haben wir Rechts vor Links“, stelle ich in Gedanken fest, freue mich, die Herausforderung erkannt zu haben und pariere sie vorschriftsmäßig. Da staunt auch mein Fahrlehrer. „Gut, hier wird es kniffelig.“ Weiter geht’s über die B 203 zurück Richtung Innenstadt. „Sehr gut, nicht über die durchgezogene Fahrbahnmarkierung gefahren“, bemerkt von Poppe als ich abbiege. Ich denke: „Purer Zufall!“ Langsam wird es mir unheimlich. Dass ich mir dem Anschein nach keine größeren Patzer leiste, macht mich unruhig. Sollte ich am Ende etwa eine 1A-Autofahrerin sein?

Nein. Ich sollte mich nicht enttäuschen. Als ich beim Linksabbiegen einem Fußgänger knapp die Vorfahrt nehme, nimmt das Unheil seinen Lauf. „Hier hätte es jetzt den ersten Rüffel gegeben. Bei einem strengen Prüfer wäre sogar Schluss gewesen.“ Na, bitte! Ich kann’s doch. Durch eine Einbahnstraße muss mich Michael von Poppe zweimal lotsen. Mir will einfach nicht auffallen, was ich hier falsch gemacht habe. „War ich zu schnell? Ist hier 30?“, frage ich. „Nein, als Linksabbieger hätten Sie sich beim Verlassen der Einbahnstraße auch links einordnen müssen, um den Rechtsabbiegern Platz zu machen.“ Richtig, ich erinnere mich – dunkel.

Auch zehn Jahre später soll mein Dolchstoß auf einem Parkplatz kommen. Diesmal der eines Edeka-Supermarktes. Ein- und Ausparken liefen gut. Einmal musste ich korrigieren. Kinkerlitzchen! Glückselig über so viel Fahrverstand will ich den Parkplatz verlassen, denke „Trauma überwunden!“, freue mich und fahre vorsichtig Richtung Ausfahrt. Gerade als ich merke, dass die Bremse unter meinem Fuß wie ferngesteuert nach unten sackt, piept es auch schon. Das war’s. Finito. Aus. Ende. Durchgefallen. „Hier haben wir ein Stopp-Schild“, sagt Michael von Poppe. „Oh nein, das habe ich ja überhaupt nicht gesehen!“ Vor allem im Sommer würden hier viele Touristen mit Fahrrädern die Straße hinunterrasen, „deshalb steht das hier schon ganz richtig“. In die Liste von Ursachen, die mich durch eine Fahrprüfung haben fallen lassen, kann ich nun also auch das Überfahren eines Stopp-Schildes aufnehmen. Alle guten Dinge sind...

Lobende Worte hat Michael von Poppe trotzdem für mich, als ich den Golf wieder an der Aral-Tankstelle abstelle. „Dafür, dass Sie vor zehn Jahren Führerschein gemacht haben, haben Sie den Verkehr gut beobachtet und Spiegel- und Schulterblick noch gut verinnerlicht“, meint er. Auch die Fahrstreifenbegrenzungslinien hätte ich berücksichtigt. Und: Bis zum Fußgänger sei alles „im grünen Bereich“ gewesen. Die Einbahnstraße habe dann aber das Ko bedeuten können. Naja, und das Stopp-Schild auf dem Parkplatz? „Ja, das wäre ganz sicher tödlich gewesen.“ Ups. Aber: „Sie haben sauber geschaltet, frühzeitig hochgeschaltet und sind untertourig gefahren. Sehr gut, dafür, dass es ein fremdes Fahrzeug war.“ Das hört man als Frau am Steuer auch mal gerne.

Zum Schluss will ich von ihm wissen, was Autofahrer als erstes nach der Fahrschule verlernen – damit ich mich in guter Gesellschaft weiß. „Viele Autofahrer haben nicht beide Hände am oder greifen ins Lenkrad, vergessen den Schulterblick, beobachten den Verkehr nicht ausreichend, vergessen die Bedeutung von Verkehrsschildern oder überfahren durchgezogene Fahrbahnbegrenzungen. Das sind so die üblichen Fehler, die sich über die Jahre einschleichen.“

