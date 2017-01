Werftpläne : Arnis braucht rechtlichen Beistand

1 von 1 Foto: rn 1 von 1

Je umfangreicher und finanziell voluminöser ein Bauvorhaben, desto komplexer und für Laien undurchschaubarer die dazugehörigen Unterlagen und Pläne: Diese Verkettung tat sich Ende vergangenen Jahres auch in Arnis auf, als es um die Umgestaltung der Otto-Eberhardt-Werft in ein neues Wohngebiet ging. Der B-Plan Nr. 1 „Sondergebiet Werft“ und der dazugehörige Durchführungsvertrag entpuppten sich nach Hinweisen eines bürgerlichen Mitglieds des Arnisser Lenkungskreises, der sich intensiv mit dem Papier beschäftigt hatte, als zumindest in einigen Teilen ungenau und widersprüchlich. Noch im November hatte der Arnisser Bürgermeister Bernd Kugler daher die Bereitschaft signalisiert, juristische Hilfe in Anspruch zu nehmen, seine Stadtvertretung folgte diesem Wunsch, indem sie die notwendigen Kosten dafür im Haushalt einplante. Kurz vor Weihnachten hat nun ein erstes Treffen der Kommunalpolitiker mit ihrem Anwalt stattgefunden, über das Bernd Kugler am Dienstagabend anlässlich der ersten Stadtvertretersitzung des neuen Jahres sagte: „Es war eine kluge Entscheidung.“ Allerdings: Der ursprünglich noch für Dezember 2016 angepeilte Satzungsbeschluss ist damit auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die anwaltliche Unterstützung, die Arnis sich nun geholt hat, kommt aus der auch in Kappeln nicht unbekannten Kieler Kanzlei Weißleder & Ewer, genauer von Professor Dr. Marcus Arndt. Und schon nach der ersten gemeinsamen Sitzung in der kleinen Stadt, die in nichtöffentlicher Runde stattfand, sei, so Kugler, deutlich geworden, „dass so viel zwischen den Zeilen steht, das wir als Laien gar nicht wissen können“. Der Wink aus der Lenkungsgruppe sei daher berechtigt gewesen, zumal der juristische Beistand dafür sorge, dass den Stadtvertretern „eine Last von den Schultern“ genommen werde. Kugler: „Aus dem ersten Treffen sind wir alle wesentlich erleichtert herausgegangen und mit dem Gefühl, dass die Sache jetzt ordentlich gesteuert wird.“ Der Bürgermeister räumte ein, dass dieser Schritt und alle, die daraus noch folgen werden, Zeit kosten, aber: „Wir wollen uns am Ende nicht dem Vorwurf aussetzen, irgendetwas übersehen oder vergessen zu haben.“ Immerhin handle es sich bei diesem Projekt um eines, „bei dem nicht nur ein Händedruck reicht“. Gleichzeitig seien Stadt und Investor aber vereint in dem Interesse, die Angelegenheit „zügig abzuhandeln“.

Relativ zügig befassten sich die Stadtvertreter anschließend mit ihrer Haushaltssatzung für dieses Jahr, die sie dann auch einstimmig verabschiedeten. Das bürgerliche Mitglied Andreas Jaich, gleichzeitig Vorsitzender des Arnisser Finanzausschusses, machte dabei deutlich, dass der Haushalt 2017 im Ergebnisplan zwar mit einem Überschuss von 4500 Euro abschließen soll, im Finanzplan jedoch gleichzeitig dem Plus von knapp 60.000 Euro an Einzahlungen gut 110.000 Euro an Ausgaben für Investitionen (erheblich dabei unter anderem 12.100 Euro für das interkommunale Gewerbegebiet, 20.000 Euro Planungskosten für das Multifunktionsgebäude, 43.700 Euro für das Kappelner Klärwerk) gegenüberstehen. Jaich: „So landen wir also am Ende bei einem Minus von 50.000 Euro.“

Auf ein paar beachtenswerte Aspekte wies danach Ramona Luszczak aus der Kämmerei des Kappelner Rathauses hin. So ist der Beitrag der Stadt Arnis am Nahbereichsschulverband seit 2015 trotz gleichbleibender Gesamtumlage von 1,7 Millionen Euro stets gesunken von 9004 Euro (2015) auf 7820 Euro (2017). Grund sind die rückläufigen Schülerzahlen. Genau die gegenteilige Entwicklung haben übrigens die Gemeinden Grödersby, Karby, Rabenkirchen-Faulück und Winnemark zu verzeichnen. Als wesentliches Ziel des Haushaltsjahres 2017 stellte Luszczak unter anderem die Aufwertung der Arnisser Badestelle, mit der 2016 begonnen wurde, heraus. Von den dafür im vergangenen Jahr eingestellten 90.000 Euro wurden demnach erst 10.000 Euro ausgegeben. Und schließlich nannte Luszczak die Entwicklung der Einwohnerzahlen „erfreulich“: Auf den Tiefststand von 2012 mit 263 Einwohnern folgte eine Steigerung auf 279 Ende 2015.

von rn

erstellt am 12.Jan.2017 | 07:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen