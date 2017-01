Sport-Restaurant : Wunschkonzert um den Festsaal

Schenfeld | Einig sind sich die Politiker bisher noch nicht, wenn es um die Zukunft des ehemaligen Sport-Restaurants und des Festsaals in Schenefeld geht. Es gibt viele Wünsche – und eine Tendenz, dem Wunsch von Blau-Weiß 96 zu entsprechen, die Gastronomie selbst zu betreiben. Am Donnerstag, 2. Februar, tagt der Finanzausschuss im Rathaus darüber.

Zum Hintergrund: Im Mai vergangenen Jahres gab es einen Wasserschaden, der den Betrieb im Festsaal zum Erliegen brachte. Der Pächter des Sport-Restaurants hatte bereits zuvor gekündigt. Im vergangenen Frühjahr wurde eine Arbeitsgruppe gegründet. Dessen Vorsitzender Holger Lilischkis (CDU) stellt sich jetzt in einer schriftlichen Stellungnahme auf die Seite der Sportler. „Wir stimmen mit dem Verein Blau-Weiß 96 überein, der die Gaststätte in Eigenregie wieder als echten Sportlertreff betreiben möchte“, schreibt Lilischkis. Dabei solle der Festsaal erhalten bleiben und den Tänzern zur Verfügung stehen. Bürger sollen ihn zum Selbstkostenpreis mieten können. Mit den restlichen Räumen soll Blau-Weiß den steigenden Platzbedarf decken. Die Kegelbahn solle „nach Möglichkeit“ für den Freizeitbedarf erhalten bleiben und „von einem der ansässigen Vereine betrieben werden“. Professionelle Gastronomie habe an dieser Örtlichkeit „keine Chance“. Das habe die Vergangenheit gezeigt. Die Gastronomie fremd zu vergeben: „Das ist nicht das Ziel der CDU-Fraktion.“ Schenefeld brauche jedoch einen großen Saal für Zusammenkünfte und Feste, für Vereine und Bürger, führt Lilischkis aus.

Die SPD sieht das ein wenig anders. Ingrid Pöhland, die ebenfalls Mitglied der Arbeitsgruppe ist, will die Gastronomie in Fachblättern ausschreiben. Das sagte die Politikerin gestern auf Anfrage unserer Zeitung. Am Konzept von Blau-Weiß störe sie vor allem, dass der Festsaal verkleinert werden soll. „Wir sprechen uns für den Erhalt eines großen Saales aus, um zum Beispiel Bälle und andere Veranstaltungen dort ausrichten zu können.“ Der Sportverein könne sich natürlich bei der Ausschreibung „ebenso bewerben“, ergänzt Pöhland. In der bisherigen Form passe das Konzept aber nicht.

Für Arbeitsgruppenmitglied Michael Behrens (Grüne) sind noch lange nicht alle Details klar, um eine Entscheidung treffen zu können. „Da gibt es noch ein zwei Unklarheiten.“ Klar ist: Der Festsaal in einer passenden Größe soll erhalten bleiben. „Wir sind sehr skeptisch, was eine Vollgastronomie angeht“, sagt Behrens. „Das ist nicht der beste Platz dafür.“ Generell wollen die Grünen aber auch mit Blau-Weiß verhandeln. „Aber an jeder Idee muss man noch ein wenig herumschrauben.“ Der Beschluss solle zügig erfolgen. Behrens geht davon aus, dass nach dem nächsten Finanzausschuss eine weitere Beratung in den Fraktionen erfolgt, um bei der nächsten Sitzung zu entscheiden.

Tendenz „ganz stark“ zu Blau-Weiß

Für Andreas Wilken (OfS), ebenfalls Mitglied der Gruppe und Leiter der Fußballabteilung, geht die Tendenz „ganz stark“ zu Blau-Weiß, da der Verein stark investieren will. Er wolle die Verantwortlichen einladen, um der Fraktion das Konzept genauer vorzustellen. Für eine externe Gastronomie sei das Untergeschoss ungeeignet. „Dieser Standort ist ein Totengrab“, sagt Wilken.

Auch die BfB stört sich an den Plänen des Sportvereins, den Festsaal zu verkleinern. „Der große Saal muss erhalten bleiben“, sagt Manfred Pfitzner, der sich für seine Fraktion mit dem Thema beschäftigt. Er fordert ein neues Konzept vom Verein. „Wir wollen zweigleisig fahren“, erläutert er. Die Gastronomie soll auch extern ausgeschrieben werden. Das Argument, die Lage sei ungeeignet, lässt er nicht gelten. Die Sportwelt an der Holzkoppel sei ebenfalls nicht zentral gelegen und biete eine Gastronomie. „Und da ist immer was los.“

Blau-Weiß-Geschäftsführer Frank Böhrens sagte zu den Positionen der Fraktionen, dass er wissen müsse, wieviel Fläche die Politik für den Festsaal will. „Dann müssen wir neu rechnen und schauen, ob wir noch alles unterbekommen.“ Derzeit werde nicht der gesamte Platz genutzt, ein Drittel sei Abstellfläche für Tische und Stühle. „Dass die Größe genauso wie jetzt bleibt, wird aber nicht funktionieren.“ Zudem machte er deutlich: „Wenn die Kegelbahn erhalten bleiben soll, sind wird raus. Heute geht keiner mehr kegeln.“ Die Politik debattiert unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Donnerstag. Los geht’s um 19 Uhr im Rathaus, Sitzungszimmer 107 im Holstenplatz 3-5.

von Tanja Plock

erstellt am 31.Jan.2017 | 13:00 Uhr