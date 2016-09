Dynamisch, schnell, intuitiv : Werke aus Finnland in der Galerie des Kunstkreises

Geboren 1975 in Kokkola, Finnland; Abitur 1994 in Kokkola; Studium der Chemie, Mathematik und Physik an der Universität Oulu, Finnland; lebt seit 1999 in Deutschland; Studium der Germanistik, Psychologie und Skandinavistik an der Universität Hamburg, Studium der Schwedischen Sprache und Literatur an der Universität Lund, Schweden; Ausbildung in der Malerei und Zeichnung bei Marianne Elliott-Schmitz, Kunsthaus Schenefeld, Kurse in expressiver Aktmalerei bei Isabella Moog, Steinbergkirchen; ab 2015 freischaffende Künstlerin mit Schwerpunkt Portrait; Gruppenausstellungen im Rathaus Schenefeld sowie im Kunsthaus Schenefeld, Mitglied im Kunstkreis Schenefeld.