Auf Expedition mit Arved Fuchs : Weltbekannter Polarforscher kommt nach Schenefeld

Schenefeld | Polarforscher Arved Fuchs nimmt die Schenefelder mit auf eine Expedition in die Kälte. Auf Einladung vom Juks präsentiert er am Mittwoch, 25. Januar, im Forum seine Multivision-Show „Grönland – 35 Jahre Abenteuer in Eis und Schnee“. Beginn ist um 20 Uhr. Seit mehr als 35 Jahren ist Fuchs in den polaren Regionen der Erde unterwegs. Immer wieder hat es ihn dabei zur größten Insel der Erde gezogen. „Grönland – das war in den Siebziger Jahren etwas für absolute Insider, für Freaks und Abenteurer, die das Außergewöhnliche suchten. Es war genau das, was mich als junger Mann ansprach“, sagt der Abenteurer.

In seinem neuen Vortrag berichtet Fuchs von der Besiedelungsgeschichte Grönlands bis hin zum Tourismus der Gegenwart, von Jagderlebnissen mit Inuit und vor allem von seinen zahlreichen Expeditionen. Dazu gehört die Wanderung quer über das Inlandeis, die Expeditionen mit Hundeschlitten und die vielen Besuche mit seinem Segelschiff, der „Dagmar Aaen“ an der West- und Ostküste. Zudem schildert er die beiden Überwinterungen mit dem Haikutter in der schier endlosen, monatelangen Polarnacht.

Fuchs beschreibt in seinem Vortrag den Zauber der rauen, kalten Insel, die für Schnee, Eis, endlose Weite und Kälte steht. Die Faszination für Grönland hat ihn nie losgelassen. Die Veranstalter versprechen den Besuchern erstklassige Fotografien, brillante High Definition Filmaufnahmen gemischt mit alten Aufnahmen früherer Expeditionen und Berichten rund um die zahlreichen Touren auf und entlang der größten Insel der Welt.

Fuchs geht immer wieder an seine Grenzen. Weltbekannt wurde der Abenteurer, als er mit Reinhold Messner 1989/90 die Antarktis auf Skiern durchquerte. Er ist damit der erste Mensch, der sowohl den Nordpol als auch den Südpol innerhalb eines Jahres zu Fuß erreicht hat.

Seit vielen Jahrzehnten treibt es den gelernten Seemann immer wieder mit seinem legendären Hai-Kutter „Dagmar Aaen“ in die extremen arktischen Zonen – dadurch ist aus dem Abenteurer auch ein Mahner und Chronist des Klimawandels geworden. „Ich stehe in der Pflicht des Chronisten. Ich kann nicht einfach zurückkommen und schöne Bilder von Eisbären oder sonst was zeigen ohne darauf hinzuweisen, dass diese Spezies bedroht ist“, sagte er einmal im Interview mit dem Deutschlandradio. „Das heißt, man muss die Welt zeigen, wie sie ist, mit ihren Konsequenzen“, urteilt Fuchs.

Der 63-Jährige hat mittlerweile 18 Bücher geschrieben. Über seine Expeditionen sind zudem zahlreiche Fernsehdokumentationen und Berichte in Zeitschriften wie „National Geographic“ und „GEO“ erschienen. Karten für die Veranstaltung im Forum, Achter de Weiden 30, gibt es im Juks. Infos und Reservierungen unter Telefon: 040 8307073 und online. Zudem sind Tickets an der Konzertkasse im „Stadtzentrum“ erhältlich. Der Eintritt im Vorverkauf kostet zwischen zehn und 14 Euro, an der Abendkasse zwischen 14 und 18 Euro.

von Tanja Plock

erstellt am 13.Jan.2017 | 13:15 Uhr