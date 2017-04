„Achtung deutsch!“ : Turbulentes Spiel mit den Klischees

vergrößern 1 von 1 Foto: Contra Kreis Theater 1 von 1

Schenefeld | Eine bunt gemischte WG versucht, eine typisch deutsche Durchschnittsfamilie zu spielen. Denn ein Kontrolleur hat sich angemeldet. So nimmt das Chaos seinen Lauf – mit allerlei humorvollen Anspielungen auf Klischees: Darum geht es in der Komödie „Achtung deutsch!“.

Zum zweiten Mal in der aktuellen Spielzeit präsentiert das Juks Schenefeld die „Münchner Komödie im Bayrischen Hof“. Gespielt wird in Schenefeld am Freitag, 5.Mai, ab 20 Uhr, im Forum, Achter de Weiden 30. Auf der Bühne werden unter anderen René Toussaint, Clara Cüppers, Matthias Kofler und Leenert Schrader stehen. Regie führte Jochen Busse. Die Aufführung wurde im Juli 2014 bei den Privattheatertagen in Hamburg mit dem Monica-Bleibtreu-Preis als beste Produktion in der Kategorie Komödie ausgezeichnet.

Zum Inhalt: Eine Wohngemeinschaft von fünf Studenten aus fünf Ländern hat sich im mietgünstigen sozialen Wohnungsbau angesiedelt – durch einen bürokratischen Irrtum eingestuft als deutsche Familie mit zwei Kindern. Als sich Herr Reize vom Wohnungsamt ankündigt, um „Familie Schlüter“ zu überprüfen, stehen die Einbürgerung des Syrers Tarik und der gesamte Mietvertrag auf dem Spiel.

Da der Wohnungsinhaber Henrik ausgerechnet jetzt in den Skiurlaub gefahren ist, beschließt die Chaotentruppe kurzerhand, dem Kontrolleur eine perfekte deutsche Familie – beziehungsweise das, was ihnen das Privatfernsehen als solche präsentiert – einfach vorzuspielen. Ein urkomisches Karussell aus nationalen Fehleinschätzungen, Multikulti-Stereotypen und der Suche nach dem typisch Deutschen beginnt sich zu drehen. Die Organisatoren versprechen „ein turbulentes Spiel mit Klischees, herrlich frisch, hochaktuell und hintergründig“.

von Tanja Plock

erstellt am 25.Apr.2017 | 13:00 Uhr